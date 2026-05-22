Ramón Lanús presentó en Beccar el balance de gestión y confirmó el avance final de la obra del aliviador Alto Perú

El intendente de San Isidro encabezó un encuentro en el Club Independiente de Beccar, donde detalló avances en infraestructura, seguridad, salud y modernización previstos para lo que resta de 2026.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, encabezó en Beccar una presentación ante vecinos para repasar el estado de la gestión municipal y anticipar los principales proyectos previstos para lo que resta de 2026. El encuentro se realizó en el Club Independiente y estuvo centrado en obras públicas, seguridad, salud, ambiente y modernización administrativa.

Uno de los puntos destacados de la exposición fue el avance de la obra del aliviador Alto Perú. Según detalló el jefe comunal, el proyecto atraviesa su etapa final con trabajos de conexión en Bolívar y la resolución hidráulica en el túnel de España.

Lanús también confirmó la recuperación del predio de Roque Sáenz Peña, donde el Municipio prevé desarrollar un nuevo espacio verde con juegos y sectores de descanso. En paralelo, remarcó que ya fue aprobado el nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU), orientado a preservar el patrimonio histórico, garantizar el acceso a la costa y ordenar el crecimiento urbano.

En materia de infraestructura urbana, el intendente sostuvo que continuará el Plan de Reparación de Calles y Veredas en distintos sectores del distrito. Además, destacó avances del plan integral de arbolado urbano, con más de 4.200 árboles plantados y 6.500 podas realizadas.

El informe de gestión también incluyó datos vinculados a higiene urbana y mantenimiento. El Municipio informó la reparación de 500 frentes de veredas, la colocación de 3.000 nuevos contenedores y la optimización de recorridos de recolección de residuos y barrido mediante herramientas digitales.

En el área de seguridad, Lanús señaló que el sistema de videovigilancia municipal creció un 107%, alcanzando un total de 502 cámaras. A su vez, adelantó nuevas inversiones para reforzar la prevención del delito.

Entre las medidas anunciadas, mencionó la incorporación de 225 armas no letales para agentes de la Patrulla Municipal, la ampliación de cámaras lectoras de patentes, la creación de un nuevo Centro de Operaciones Municipal (COM) y la instalación de cámaras conectadas en tiempo real vía 5G en todos los vehículos de patrulla.

En salud pública, el intendente repasó avances del programa “1000 Días”, que ya concretó más de 25 operativos, y destacó los 55 operativos realizados por la unidad móvil sanitaria. También anticipó el fortalecimiento de los dispositivos territoriales de vacunación, controles médicos y educación alimentaria.

Además, confirmó la implementación de un nuevo modelo de admisión médica, la centralización total de turnos mediante el centro telefónico, la apertura de agendas del Hospital Materno Infantil y la puesta en marcha de un nuevo sistema digital de historia clínica.

En relación con desarrollo humano y deportes, el Municipio informó que continuarán las obras de urbanización e infraestructura en Barrio Angelita, Los Depa, El Ombú, La Cava y el Barrio Ferroviario, con intervenciones hidráulicas, apertura de calles y mejoras integrales.

Por último, Lanús destacó avances en digitalización administrativa y aseguró que actualmente los vecinos pueden renovar la licencia de conducir en aproximadamente una hora y sin costos adicionales, además de tramitar habilitaciones comerciales y permisos de obra de manera completamente digital. Según precisó, el 90% de los expedientes municipales ya se encuentran digitalizados.