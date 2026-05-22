Difundieron el primer parte médico de Cristian Petersen y su familia negó una internación psiquiátrica

El cocinero y empresario gastronómico permanece internado en el Hospital Alemán. El centro médico indicó que se encuentra “clínicamente estable”, mientras que su entorno rechazó versiones sobre una internación psiquiátrica.

El Hospital Alemán difundió el primer parte médico sobre el estado de salud de Cristian Petersen, quien permanece internado bajo seguimiento especializado. Según informó el centro de salud, el cocinero y empresario gastronómico se encuentra “clínicamente estable” y responde de manera adecuada al tratamiento indicado.

El comunicado, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, señaló que Petersen permanece internado “en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente”.

“Al momento del presente comunicado, el paciente se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales”, indicó el parte firmado por el director del Hospital Alemán, Norberto Mezzadri.

El documento agregó además que la evolución del empresario gastronómico “continuará bajo observación y con ajustes terapéuticos según criterio del equipo tratante, de acuerdo con los protocolos vigentes”.

En paralelo, la familia de Petersen salió a desmentir versiones que circularon durante las últimas horas acerca de una supuesta internación psiquiátrica.

Su hermano, Roberto Petersen, explicó en diálogo con la periodista Maribel Leone que la internación responde a controles vinculados a una condición cardíaca y a la regulación de medicación pautada previamente con sus médicos.

“Chris está en el Hospital Alemán sólo para regular toda su medicación por la condición cardíaca, como estaba pautado con sus médicos”, sostuvo.

Además, el familiar rechazó las versiones que indicaban que el ex jurado televisivo habría atravesado un brote psicótico.

“Hace cuatro meses que está bien, mejora de a poco su estado de salud. Todo lo que se tiró ayer, que entró por un brote psicótico y demás, no es cierto”, afirmó.

Las primeras versiones difundidas durante el jueves señalaban que Petersen habría presentado un cuadro de alucinaciones y que luego habría sido trasladado a un pabellón psiquiátrico, información que fue posteriormente desmentida por su entorno familiar.