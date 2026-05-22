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San Isidro

San Isidro informó cómo funcionarán los servicios municipales durante el feriado del 25 de Mayo

San Isidro informó cómo funcionarán los servicios municipales durante el feriado del 25 de Mayo
La Municipalidad informó que el lunes no habrá atención al público, aunque se mantendrán activas las guardias de salud, seguridad y emergencias en todo el distrito.

La Municipalidad de San Isidro informó cómo funcionarán los servicios municipales durante el feriado del 25 de Mayo. El lunes no habrá atención al público en las dependencias comunales, aunque se mantendrán operativas las guardias de los servicios considerados esenciales.


Entre las modificaciones previstas para la jornada, el Municipio confirmó que no habrá servicio de recolección de residuos, mientras que el sistema de Ecoresiduos funcionará con normalidad.


Además, permanecerán cerradas las oficinas de licencias de conducir y estará suspendido el sistema de estacionamiento medido en todo el distrito.


Cómo funcionará la salud pública en San Isidro


Desde el Municipio indicaron que los hospitales municipales mantendrán guardias activas y atención de emergencias durante toda la jornada.


Ante cualquier urgencia, los vecinos podrán comunicarse con el Sistema de Emergencia Municipal (SEM) a través de las líneas telefónicas 4512-3107 y 107.


Seguridad y patrullaje durante el feriado


La Municipalidad también informó que el Centro de Operaciones Municipal (COM) y la Patrulla Municipal funcionarán normalmente durante el feriado.


Para emergencias en la vía pública o en domicilios particulares, los vecinos podrán comunicarse al 4512-3333 o utilizar el sistema Ojos en Alerta mediante WhatsApp.

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