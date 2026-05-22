Karol G vuelve a la Argentina: cuándo toca en River y cuánto salen las entradas

La cantante colombiana se presentará el 5 de febrero en el Estadio Monumental con su gira “Viajando por el mundo - Tropitour”. Los tickets se venden exclusivamente a través de All Access.

Karol G confirmó su regreso a la Argentina con un recital en el Estadio Monumental de River Plate, donde se presentará el próximo 5 de febrero como parte de su gira internacional “Viajando por el mundo - Tropitour”. Será la primera vez que la artista colombiana actúe en el estadio de Núñez.

El anuncio llegó luego de la repercusión internacional que generó su participación en Coachella, donde se convirtió en la primera artista latina en encabezar el reconocido festival musical.

Desde la producción señalaron que esta nueva gira será la más importante de la carrera de la cantante y que el espectáculo tendrá un fuerte despliegue visual y escénico centrado en la celebración de la música latina.

La gira acompañará el lanzamiento de “Tropicoqueta”, el álbum publicado por la artista en 2025, y originalmente contemplaba 39 fechas. Sin embargo, debido a la demanda, el tour se amplió hasta alcanzar un total de 63 shows en estadios de distintas ciudades del mundo.

Entre los destinos confirmados aparecen Los Ángeles, Miami, Madrid, Barcelona, Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Ciudad de México y Buenos Aires.

Cuándo salen las entradas para Karol G en River

La preventa exclusiva para clientes Mastercard Banco Nación comenzó el miércoles 20 de mayo. En tanto, la venta general se habilitó el jueves 21 de mayo desde las 12 con todos los medios de pago disponibles.

Además, quienes utilicen tarjetas Mastercard Banco Nación podrán acceder a hasta tres cuotas sin interés durante la compra de tickets.

Las entradas se venden exclusivamente a través de la plataforma All Access, habilitada oficialmente para el evento.

Cuánto cuestan las entradas para Karol G en Argentina

La producción difundió los valores oficiales de las entradas para el recital en River, con cargo por servicio incluido: