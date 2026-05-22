El Frente Renovador volvió a cuestionar a Ramón Lanús por la crisis de la línea 707 en San Isidro

El bloque FR Fuerza Patria aseguró que todavía no existen acuerdos firmados para reemplazar los recorridos afectados y reclamó medidas urgentes para garantizar el transporte en el distrito.

Desde el bloque FR Fuerza Patria de San Isidro volvieron a cuestionar al intendente Ramón Lanús por la falta de respuestas ante el conflicto de la línea 707, que mantiene interrumpido el servicio de transporte desde hace seis semanas.

A través de un comunicado, el espacio opositor aseguró que la situación afecta a miles de vecinos del distrito y también a los trabajadores vinculados a la empresa prestataria.

“Hace 6 semanas que los sanisidrenses estamos desconectados sin transporte y sin soluciones concretas por parte del intendente”, señalaron desde el bloque.

En el comunicado, remarcaron además el impacto cotidiano que genera la interrupción del servicio en distintos sectores del distrito.

“Esto implica 6 semanas sin poder ir al colegio, al médico y al trabajo con normalidad”, afirmaron.

Las críticas del Frente Renovador a Ramón Lanús

Desde el espacio opositor también cuestionaron declaraciones públicas del jefe comunal vinculadas a supuestos acuerdos con la Provincia de Buenos Aires para reemplazar los recorridos de la línea.

“El intendente hizo un video diciendo que tenía firmados los convenios junto con la Provincia de Buenos Aires para suplantar los recorridos, lo cual es falso. Aún no hay nada firmado y no hay ningún acuerdo concreto”, sostuvieron.

Además, advirtieron sobre la situación que atraviesan los trabajadores de la empresa y sus familias.

“Les sigue mintiendo a los vecinos y a los trabajadores, a las más de 450 familias que están en vilo hace varios meses sin cobrar sus salarios”, expresaron.

El Frente Renovador recordó también que, al inicio del conflicto, había impulsado una propuesta para implementar un servicio municipal de emergencia durante los horarios pico.

Según explicaron, la iniciativa buscaba garantizar traslados hacia escuelas y lugares de trabajo mientras se resolvía el problema de fondo.

“Desde nuestro bloque habíamos propuesto una solución concreta ni bien empezó el problema, que era poner un servicio de emergencia municipal de transporte en las horas pico para trasladar a los vecinos al colegio y a sus respectivos lugares de trabajo mientras se solucionaba el problema de fondo”, indicaron.

De acuerdo con el bloque opositor, la medida representaba un costo equivalente al “0,2% del presupuesto de San Isidro”, aunque aseguraron que “la respuesta del intendente fue rotundamente un no”.

Por último, señalaron que continúan manteniendo conversaciones con el Ministerio de Transporte bonaerense para avanzar en una solución definitiva al conflicto.

“Queremos desde nuestro bloque aportar para solucionar de una vez este problema que hoy sufre toda la comunidad de San Isidro. Los vecinos necesitan una solución concreta”, concluyeron.