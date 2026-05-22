CAME advierte que la reforma en la Zona Fría golpeará el consumo y la rentabilidad de las pymes patagónicas

El Bloque Patagónico de la entidad cuestionó la modificación del beneficio y pidió una instancia de diálogo. Sostienen que el nuevo esquema tarifario afectará la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de los hogares.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a través de su Bloque Patagónico, expresó su profunda preocupación ante la reforma del Régimen de Zona Fría. Según las entidades que integran el sector, los cambios impulsados tendrían un impacto negativo directo sobre el poder adquisitivo de las familias, la competitividad de las pymes y la estabilidad económica de las provincias del sur argentino.

El cuestionamiento central reside en la modificación de la lógica del régimen compensatorio, diseñado históricamente para mitigar las asimetrías estructurales de la región. De acuerdo a la entidad, limitar el alcance del beneficio exclusivamente al valor del gas en boca de pozo trasladará a los usuarios costos de transporte, distribución e impuestos, lo que derivaría en incrementos tarifarios superiores a la capacidad de pago actual.

"La Patagonia posee características climáticas, geográficas y demográficas particulares que convierten al gas y a la energía en servicios esenciales durante gran parte del año", señalaron desde el sector empresario. En vastas zonas del sur, las temperaturas bajas se extienden entre ocho y nueve meses, lo que imposibilita reducir el consumo energético sin comprometer la habitabilidad y el funcionamiento comercial.

Para el sector productivo, la situación es crítica. Las pymes patagónicas atraviesan actualmente un escenario complejo, marcado por una caída constante en las ventas y un aumento en los costos operativos. Según advirtió la CAME, sumar una presión tarifaria adicional profundizará la desaceleración económica y pondrá en riesgo la sostenibilidad de los puestos de trabajo.

El Bloque Patagónico —que agrupa a cámaras y federaciones de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego— manifestó que el costo energético en el sur no puede equipararse con el resto del país. En este sentido, instaron a las autoridades a abrir una instancia de diálogo institucional y federal para evaluar las consecuencias sociales y económicas antes de aplicar la medida de manera definitiva.

"La región patagónica no reclama privilegios; reclama el reconocimiento de condiciones objetivas que históricamente justificaron políticas diferenciales", concluyeron desde la entidad, remarcando que la defensa del régimen es un pilar fundamental para mantener la calidad de vida en el territorio.