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Policiales / Tigre

General Pacheco: un vehículo perdió el control, chocó contra una palmera y terminó volcado

Vuelco en General Pacheco: un auto perdió el control en Boulogne Sur Mer y Aguado tras una maniobra a alta velocidad.
El siniestro ocurrió en la intersección de Boulogne Sur Mer y Aguado, en General Pacheco. El vehículo circulaba a alta velocidad cuando el conductor perdió el control y terminó volcando tras impactar contra una palmera.

Un fuerte siniestro vial se registró en General Pacheco, donde un automóvil volcó luego de perder el control en una maniobra realizada a alta velocidad en plena vía pública.


El hecho ocurrió en la intersección de Boulogne Sur Mer y Aguado, cuando el vehículo salió de su trayectoria habitual y terminó impactando contra una palmera antes de volcar.


De acuerdo a la información registrada, el conductor circulaba a alta velocidad cuando realizó una maniobra que derivó en la pérdida de control del rodado y el posterior vuelco.


Como consecuencia del impacto, una de las ocupantes debió ser trasladada por personal del Sistema de Emergencias Tigre (SET) al Hospital Magdalena V. de Martínez, en General Pacheco.


En paralelo, las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) detectaron el siniestro y se activó el protocolo de asistencia, con intervención de Defensa Civil, agentes de Tránsito, Bomberos Voluntarios y personal de emergencia.


Las autoridades informaron que el test de alcoholemia realizado a la conductora arrojó resultado negativo y que todas las personas involucradas se encuentran fuera de peligro.


Video del accidente en Pacheco

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