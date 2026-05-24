Belgrano hizo historia en Córdoba: venció a River y logró el primer título de liga de su historia

El equipo cordobés se impuso agónicamente en el estadio Mario Alberto Kempes y consiguió el primer campeonato de liga de su historia. River estuvo dos veces en ventaja, pero el conjunto de Ricardo Zielinski reaccionó en el tramo final.

Belgrano de Córdoba venció agónicamente 3-2 a River en el estadio Mario Alberto Kempes y se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga Profesional, logrando el primer título de liga de su historia en el fútbol argentino.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski remontó el resultado en los minutos finales de una definición cambiante y cargada de tensión. River estuvo dos veces en ventaja, pero el conjunto cordobés reaccionó sobre el cierre y terminó desatando una celebración histórica en Córdoba.

La final comenzó con un desarrollo intenso y de ida y vuelta. River golpeó primero a los 17 minutos del primer tiempo. Tras un desborde de Tomás Galván por la derecha, el ex Vélez envió un pase al medio para Facundo Colidio, que apareció debajo del arco para empujar la pelota y marcar el 1-0 para el conjunto de Eduardo Coudet.

Belgrano reaccionó rápidamente y encontró el empate a los 26 minutos. Luego de un tiro de esquina ejecutado por Lucas Zelarayán, el defensor Leonardo Morales ganó en el primer palo y conectó un cabezazo cruzado que dejó sin respuestas al arquero Santiago Beltrán.

En el complemento, River volvió a ponerse arriba en el marcador a los 14 minutos. El equipo de Coudet aprovechó un contraataque veloz encabezado por Colidio, que avanzó por el centro y abrió el juego hacia la izquierda para Galván. El atacante controló, se acomodó y definió cruzado para convertir el 2-1.

Con la ventaja a su favor, River parecía controlar el partido y encaminarse al título. Sin embargo, el tramo final modificó por completo el desarrollo de la final.

A los 38 minutos, el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó penal para Belgrano luego de una extensa revisión en el VAR por una mano de Lautaro Rivero dentro del área. La decisión generó reclamos de los jugadores riverplatenses y cambió el clima del encuentro.

Desde los doce pasos, Nicolás Fernández ejecutó con un potente remate al ángulo derecho de Beltrán, que eligió el otro palo, y estableció el 2-2.

El impacto del empate golpeó a River y Belgrano aprovechó el envión anímico. Apenas cuatro minutos después, el conjunto cordobés encontró el gol del campeonato.

Tras un centro desde la derecha de Franco Vázquez, la pelota quedó dentro del área para Fernández, que sacó un remate mordido. El disparo se desvió en un defensor de River y terminó ingresando junto al palo derecho para desatar el festejo de Belgrano y sellar el 3-2 definitivo.

Con este resultado, Belgrano consiguió el primer campeonato de liga de su historia y se transformó en el primer club cordobés en conquistar un torneo de liga en el fútbol argentino. Además, el título se suma a la Supercopa Internacional obtenida por Talleres en 2025, también frente a River.

Del otro lado, el equipo de Coudet sufrió un duro golpe en el cierre del semestre y ahora deberá enfocarse en el partido ante Blooming de Bolivia por la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana.

Síntesis

Torneo Apertura de la Liga Profesional – Final

River 2 - Belgrano de Córdoba 3

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Leandro Rey Hilfer.

River

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

DT: Eduardo Coudet.

Belgrano de Córdoba

Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; Lucas Passerini.

DT: Ricardo Zielinski.

Goles

Primer tiempo: 17m Facundo Colidio (R); 26m Leonardo Morales (B).

Segundo tiempo: 14m Tomás Galván (R); 38m Nicolás Fernández (B, de penal); 42m Nicolás Fernández (B).

Cambios

Belgrano: Álvaro Ocampo por Alexis Maldonado; Ramiro Hernandes por Juan Velázquez; Franco Vázquez por Santiago Longo; Nicolás Fernández por Lucas Passerini; Federico Ricca por Emiliano Rigoni.

River: Germán Pezzella por Marcos Acuña; Juan Fernando Quintero por Juan Cruz Meza; Maximiliano Salas por Aníbal Moreno; Kendry Páez por Tomás Galván.