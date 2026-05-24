La pista municipal de atletismo de Tigre fue homologada internacionalmente por World Athletics

El espacio ubicado en el Polideportivo Sarmiento quedó habilitado para competencias oficiales nacionales e internacionales. Durante una recorrida, el intendente Julio Zamora defendió la inversión municipal en deporte y cuestionó el desfinanciamiento nacional del sector.

La pista municipal de atletismo “Abel Acevedo”, ubicada en el Polideportivo Sarmiento de Tigre, recibió la homologación internacional de World Athletics, una certificación que habilita al espacio para la realización de competencias oficiales nacionales e internacionales.

La oficialización llegó luego de trabajos de gestión e inversión en infraestructura impulsados por el Municipio. En ese marco, el intendente Julio Zamora recorrió las instalaciones y remarcó la importancia de sostener políticas públicas vinculadas al deporte.

Durante la visita, el jefe comunal también cuestionó los recortes del Gobierno nacional en distintas áreas y sostuvo: “El Estado nacional está ausente también en el ámbito de la salud, educación y asistencia a los sectores vulnerables. Obras como las de la pista de atletismo y el futuro hospital de alta complejidad van en contraposición a eso. Son trabajos que podemos ejecutar gracias al aporte de la comunidad de Tigre”.

Sobre la certificación internacional, Zamora expresó: “Estamos muy contentos de completar este ciclo de certificación, a la brevedad implementaremos la cabina de fotofinish para poder recibir a todos los atletas del país”.

Además, agregó: “Los 19 polideportivos que tiene el Municipio de Tigre están funcionando de manera regular. A su vez, seguimos trabajando en Educación y Cultura, una comunidad plenamente realizada tiene que trabajar en todos los ámbitos”.

La homologación confirma que la pista cumple con las normas y medidas exigidas para competencias oficiales. A partir de esta certificación, las marcas registradas por los atletas serán reconocidas por las asociaciones nacionales e internacionales.

El espacio fue sede además del Campeonato Metropolitano U14 y del Meeting Máster de Atletismo, una actividad organizada junto a la Federación Atlética Metropolitana (FAM) y la Confederación de Atletas Máster de la República Argentina (CAMRA), de la que participaron más de 500 atletas de entre 11 y 80 años.

En el marco de la jornada, el Municipio también entregó más de 100 elementos deportivos destinados a la práctica atlética, entre ellos vallas, tacos de partida, parantes y colchones para salto en alto y salto con garrocha, además de carros porta elementos y obstáculos.

La pista municipal “Abel Acevedo” cuenta con una extensión de 400 metros, seis carriles y sectores destinados a disciplinas como lanzamiento de jabalina y bala, salto con garrocha, salto en largo y salto en alto.