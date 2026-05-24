Franco Colapinto brilló en Canadá: terminó sexto y logró el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1

El piloto argentino avanzó posiciones desde el arranque, aprovechó errores estratégicos y abandonos clave, y cerró una actuación destacada con Alpine. La victoria fue para Andrea Kimi Antonelli, nuevo líder firme del campeonato.

Franco Colapinto protagonizó este domingo la mejor actuación de su carrera en la Fórmula 1 al finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá, resultado que le permitió sumar ocho puntos para el campeonato y consolidar un fin de semana de enorme crecimiento con Alpine.

El piloto argentino largó desde el noveno lugar y construyó una carrera inteligente, aprovechando errores estratégicos, abandonos y un ritmo competitivo que le permitió mantenerse en la pelea con varios de los equipos más fuertes de la categoría.

La competencia tuvo un comienzo inesperado incluso antes de la largada. Luego de la vuelta de formación, el británico Arvid Lindblad, de Racing Bulls, sufrió problemas mecánicos y debió abandonar, situación que permitió que Colapinto avanzara automáticamente una posición en la grilla.

Poco después, el argentino escaló hasta el séptimo puesto gracias a un error estratégico de McLaren. Tanto el británico Lando Norris como el australiano Oscar Piastri comenzaron la carrera con neumáticos de lluvia, pero las condiciones de pista obligaron rápidamente al equipo a cambiar el plan y llamar a ambos pilotos a boxes.

La carrera volvió a modificarse en la parte delantera cuando el británico George Russell, que peleaba por el liderazgo con Andrea Kimi Antonelli, abandonó por problemas mecánicos en su Mercedes. Ese incidente le permitió a Colapinto avanzar hasta el sexto lugar.

A partir de allí, el piloto nacido en Pilar administró el ritmo de carrera y sostuvo una actuación sólida hasta la bandera a cuadros, firmando el mejor resultado de su trayectoria desde su llegada a la máxima categoría.

El triunfo quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, que consiguió en Canadá su cuarta victoria consecutiva tras los éxitos logrados en China, Japón y Miami. El piloto de Mercedes, de apenas 19 años, lidera con comodidad el campeonato y ya suma 131 puntos.

El podio lo completaron Lewis Hamilton, con Ferrari, y Max Verstappen, de Red Bull. Más atrás finalizaron Charles Leclerc e Isack Hadjar, mientras que Colapinto cerró la jornada como uno de los grandes protagonistas del domingo.

Con este resultado, el argentino sumó puntos importantes para Alpine y dio un nuevo paso en su adaptación a la Fórmula 1, en una temporada donde comenzó a ganar protagonismo dentro de la categoría.

La próxima fecha del campeonato será dentro de dos semanas con el tradicional Gran Premio de Mónaco.

Los pilotos que sumaron puntos en el GP de Canadá

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Lewis Hamilton (Ferrari)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Isack Hadjar (Red Bull)

6. Franco Colapinto (Alpine)

7. Liam Lawson (Racing Bulls)

8. Pierre Gasly (Alpine)

9. Carlos Sáinz Jr. (Williams)

10. Oliver Bearman (Haas)