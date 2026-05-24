Expo Mate 2026 vive su cierre patrio en San Isidro con récord de público y propuestas solidarias

La exposición dedicada al universo del mate tendrá este lunes su jornada final coincidiendo con el aniversario de la Revolución de Mayo. El evento reúne productores, emprendedores, música y gastronomía regional, con entradas destinadas al Hospital Central de San Isidro.

Con una gran convocatoria durante el fin de semana, Expo Mate 2026 vivirá este lunes 25 de Mayo su jornada de cierre en el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro, en una edición que combina tradición, gastronomía, música y solidaridad.

La exposición abrirá sus puertas desde las 10 hasta las 19 horas y reunirá nuevamente a productores yerbateros, emprendedores, marcas de accesorios y especialistas vinculados al universo matero, en el marco de una propuesta que destina el valor total de las entradas al equipamiento del Hospital Central de San Isidro.

El evento se desarrolla en el predio ubicado en Del Barco Centenera y el Río, donde este año la muestra amplió su superficie a 9.500 metros cuadrados, casi el doble respecto de la edición 2025, con sectores destinados al Patio Yerbatero, artesanos y actividades culturales.

Una propuesta que mezcla tradición, productores y solidaridad

El fundador de El Tero y organizador de Expo Mate, Cirilo Wagener, destacó la convocatoria registrada durante las primeras jornadas y señaló que el cierre del lunes buscará transformarse en “una verdadera fiesta popular”.

“Estamos viviendo momentos hermosos, ver el predio colmado de familias compartiendo un mate nos llena de alegría y supera todo lo planificado”, expresó.

Además, remarcó el perfil solidario del encuentro: “Será una jornada muy especial para celebrar el orgullo de nuestra identidad y seguir colaborando de forma directa con el Hospital Central de San Isidro”.

Desde el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), María Marta Oria resaltó el crecimiento de la feria y el protagonismo de pequeños productores de Misiones y Corrientes.

“La exposición ha crecido muchísimo respecto de la primera edición. Hoy el público puede hablar directamente con los productores y conocer todo el proceso que hay detrás de la yerba mate”, sostuvo.

Música, folklore y actividades para el cierre del 25 de Mayo

La jornada final contará con espectáculos musicales, talleres y actividades interactivas para toda la familia.

Entre las principales propuestas se destacan la presentación de la Banda de la Policía, clases abiertas de folklore, shows de grupos folklóricos y el cierre musical a cargo de Grupo Tupa.

Además, habrá talleres sobre blends, catas de yerba, gastronomía, coctelería y espacios participativos vinculados al mundo del mate.

El evento también contará con productores artesanales, marcas de termos y accesorios, además de emprendedores vinculados a nuevas tendencias de consumo.

Expo Mate se consolida como fenómeno cultural

La edición 2026 confirmó el crecimiento de Expo Mate como uno de los encuentros temáticos más convocantes de la región, con una propuesta que combina identidad cultural, tradición y entretenimiento.

Representantes de marcas y productores coincidieron en destacar el crecimiento del consumo y la expansión del universo matero, tanto en Argentina como en el exterior.

“El mate es un sello nacional”, resumió el productor misionero Rogelio Goldschmidt, mientras que desde distintas firmas remarcaron el crecimiento de nuevas variedades, blends y formatos de consumo.

Las entradas tienen un valor de 10 mil pesos y pueden adquirirse tanto en boletería como a través del sitio oficial del evento.