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Tigre

Tigre amplía la capacidad del HDI Valentín Nores con nuevos consultorios y quirófanos

Julio Zamora supervisó las obras de mejora en el Hospital de Diagnóstico Inmediato de Tigre
El Municipio lleva adelante la puesta en valor de la antigua guardia del establecimiento médico. El proyecto incluye la creación de un sector de odontología, áreas quirúrgicas y 20 nuevas camas de internación para reforzar la red sanitaria local.

El sistema sanitario de Tigre atraviesa un proceso de fortalecimiento estructural. El intendente Julio Zamora recorrió esta semana los avances en la obra del Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) Valentín Nores, donde el Municipio se encuentra ejecutando una profunda puesta en valor de la antigua guardia del establecimiento, ubicado en el centro de la ciudad.


El proyecto tiene como eje central la ampliación de la oferta de servicios médicos para los vecinos y vecinas del distrito. Según detallaron las autoridades, los trabajos comprenden la construcción de 16 nuevos consultorios externos, un espacio dedicado a la odontología equipado con dos sillones y un mini quirófano diseñado específicamente para intervenciones de cirugía maxilofacial.



“Ampliamos el sistema de salud de Tigre con nuevos consultorios, quirófanos y refacciones. Finalizada la obra, el HDI Valentín Nores contará con un total de 60 camas de internación. Seguimos invirtiendo en el área, mejorando hospitales y centros médicos para brindar mejor atención a los vecinos y vecinas”, señaló el jefe comunal durante la recorrida.


La incorporación de 20 nuevas plazas representa un incremento clave en la capacidad operativa del nosocomio, permitiendo absorber una mayor demanda de atención médica. Desde el gobierno local destacaron que estas mejoras responden a una necesidad de la comunidad y se posicionan como una medida de contención frente a la alta presión que enfrenta el sistema de salud provincial. Con esta intervención, el distrito busca reafirmar su rol como referente regional, optimizando sus instalaciones para garantizar una respuesta más ágil y efectiva.

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