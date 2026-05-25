Con escapadas cortas y fiestas populares, el feriado del 25 de Mayo movió $ 340 mil millones

El relevamiento de CAME mostró un fuerte movimiento turístico durante el fin de semana largo, impulsado por celebraciones patrias, gastronomía regional y escapadas de cercanía. Córdoba, Buenos Aires y los destinos naturales estuvieron entre los más elegidos.

El fin de semana largo por el 25 de Mayo dejó movimiento turístico en todo el país, con escapadas cortas, fiestas populares y actividades culturales que impulsaron un gasto total de $ 339.880 millones. Según el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), viajaron 1.440.120 turistas durante el feriado.

El escenario estuvo marcado por un perfil de viaje de cercanía, con estadías breves y decisiones tomadas a último momento. La permanencia promedio fue de 2,1 noches, mientras que el gasto diario por persona alcanzó los $ 112.385, con un crecimiento real del 18% frente al feriado del 25 de Mayo de 2023.

Aunque el gasto total quedó por debajo del registrado en aquel fin de semana largo —que había tenido cuatro días—, la cantidad de turistas mostró una suba del 9,1% respecto de ese antecedente.

Las celebraciones patrias, las propuestas gastronómicas y los eventos culturales fueron parte central del movimiento turístico. En distintos puntos del país hubo concursos de locro, fiestas de la empanada, peñas folklóricas y festivales que sostuvieron el flujo de visitantes incluso en destinos no tradicionales.

Las ciudades con grandes eventos deportivos y recitales también concentraron buena parte de la actividad. Córdoba volvió a ubicarse entre los principales polos turísticos con la final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano, además de festivales y espectáculos. En paralelo, provincias como Salta, Mendoza y San Juan sumaron competencias automovilísticas y actividades vinculadas al rally internacional.

Los destinos asociados a la naturaleza mantuvieron niveles sostenidos de movimiento durante todo el feriado. Entre los puntos más elegidos aparecieron Puerto Iguazú, Bariloche, los lagos neuquinos, los Valles Calchaquíes, el Parque Nacional Talampaya, Ischigualasto, los Esteros del Iberá y el Glaciar Perito Moreno.

Buenos Aires, entre celebraciones patrias y turismo urbano

La Ciudad de Buenos Aires registró una ocupación hotelera cercana al 70%, favorecida por una agenda atravesada por actividades culturales, gastronómicas y celebraciones patrias. Uno de los principales atractivos fue el aniversario número 90 del Obelisco, que incluyó shows de mapping, música en vivo e intervenciones artísticas sobre la avenida Corrientes y el microcentro.

También hubo actividades especiales en Plaza de Mayo, la Feria de Mataderos, el Cabildo y distintos espacios culturales porteños, con fuerte presencia de gastronomía típica, espectáculos folklóricos y circuitos históricos.

En la provincia de Buenos Aires predominó el turismo de cercanía. La Costa Atlántica, las sierras, las lagunas y los pueblos turísticos recibieron visitantes provenientes principalmente del AMBA. Mar del Plata inició el feriado con reservas cercanas al 50%, mientras que Chascomús alcanzó una ocupación del 70% y un gasto diario promedio de $ 110 mil por turista.

Las fiestas populares volvieron a ocupar un lugar destacado en el interior bonaerense. Dolores celebró la Fiesta de la Torta Argentina, Lobos organizó la Fiesta de la Empanada y Sabores Patrios, y Carmen de Areco realizó una nueva edición de la Fiesta del Locro Patrio.

Más turismo interno y menos viajes al exterior

Según operadores turísticos y agencias relevadas por medios especializados, durante el fin de semana largo creció la demanda de viajes dentro de la Argentina y cayó el interés por los destinos internacionales. La tendencia estuvo vinculada a la búsqueda de opciones más accesibles y escapadas cortas.

Datos difundidos por Despegar mostraron que las búsquedas de destinos nacionales crecieron un 47% respecto del último mes. Entre los lugares más elegidos aparecieron Buenos Aires, Puerto Iguazú, Bariloche, Mendoza y Salta.

En paralelo, Aerolíneas Argentinas informó que más de 147 mil pasajeros reservaron vuelos para el feriado, con más de 115 mil viajes dentro del país. El viernes 22 de mayo fue el día de mayor movimiento, con más de 33 mil reservas emitidas.

El turismo urbano y el segmento de reuniones también mostraron señales positivas. De acuerdo con el ranking de la ICCA (International Congress and Convention Association), la Ciudad de Buenos Aires volvió a posicionarse como la principal ciudad de América Latina en turismo de congresos y convenciones.

Con este movimiento, ya son 9.380.840 los turistas que viajaron en los cinco fines de semana largos de 2026. Según CAME, el gasto acumulado asciende a $ 2.621.963 millones, con un crecimiento del 27,7% en cantidad de viajeros frente al mismo período del año pasado.