Amazon lanza su asistente de compras con IA: qué cambia y cómo usarlo en tu celular

Amazon reemplaza a “Rufus” por una nueva versión de Alexa integrada. Podés comparar productos, preguntar por estados de envío o pedirle que busque ofertas específicas desde la app.

Amazon está unificando su inteligencia artificial bajo el nombre "Alexa for Shopping". Más allá del cambio de nombre, lo que realmente importa para quien compra habitualmente es que esta herramienta busca "tomar el control" de tu decisión de compra. ¿Es útil? Sí, pero hay que saber cómo usarla para que no sea solo una máquina de gastar dinero.

Acá te explicamos qué valor tiene esta nueva función y qué tener en cuenta para comprar mejor:

1. El fin de la "comparativa manual"

Hasta ahora, si querías comparar dos modelos de un mismo producto, tenías que abrir varias pestañas, comparar especificaciones y anotar las diferencias. La nueva IA permite seleccionar varios artículos y pedirle que los compare lado a lado. El valor real: podés detectar rápidamente si un producto está más caro solo por la marca o por un accesorio que quizás no necesitás, optimizando tu presupuesto.

2. Alertas de precio: el fin de "pagar de más"

Esta es probablemente la función más útil. En lugar de entrar todos los días a ver si bajó un producto, podés configurar un aviso: "Agregá al carrito si baja a X precio". Esto te permite ser paciente y esperar a que el precio sea realmente conveniente, evitando la compra impulsiva que surge al ver una "oferta" que no siempre lo es.

3. Diagnóstico técnico en casa

Si tenés un electrodoméstico comprado en la plataforma y te da un error, la IA puede buscar en tu historial técnico qué modelo es y darte una posible solución. Un consejo importante: tomalo siempre como una referencia. Es preferible chequear el manual físico o llamar a un servicio técnico de confianza antes de intentar desarmar algo basándote únicamente en lo que dice un bot.

El consejo del editor: Comprá con criterio

Estas herramientas están diseñadas, por definición, para que compres más y más rápido. No dejes que la IA decida por vos. Usala como una calculadora de precios y un asistente de comparación, pero mantené siempre el criterio personal: ¿realmente necesitás esto hoy, o podés esperar a una oportunidad mejor?

La actualización comenzará a llegar a la app de Amazon durante la próxima semana. Solo asegurate de tener la última versión instalada y tu sesión iniciada para aprovechar estas funciones.