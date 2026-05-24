Expo Mate 2026: una multitud colmó San Isidro y recaudó fondos para el Hospital Central

Durante el fin de semana largo, el Centro Municipal de Exposiciones duplicó su superficie para recibir a miles de vecinos. La recaudación será destinada a la compra de equipamiento médico de alta complejidad para el hospital local.

Lo que comenzó como una celebración de la tradición argentina se transformó en un hito solidario para la región. Con el cierre de su segunda edición este lunes 25 de mayo, Expo Mate 2026 se consolidó como una de las citas imprescindibles en el calendario de San Isidro, logrando reunir a más de 18.000 personas en el Centro Municipal de Exposiciones.

Más allá del éxito en la convocatoria, el verdadero impacto de esta edición será a largo plazo. Según informaron los organizadores, la recaudación obtenida durante las tres jornadas será destinada íntegramente a la adquisición de equipamiento médico de alta complejidad para el Hospital Central de San Isidro. De esta manera, el encuentro no solo celebró la cultura del mate, sino que se convirtió en una herramienta vital para fortalecer la salud pública de nuestra comunidad.

Un predio ampliado para una fiesta popular

La logística fue uno de los puntos fuertes este año. El predio se extendió a 9.500 m², casi el doble respecto a la edición 2025, lo que permitió que las familias recorrieran con comodidad las catas de yerbas, los talleres de orfebrería en vivo y el anfiteatro de charlas. El broche de oro ocurrió este lunes, durante los festejos patrios, con una peña folclórica que cerró con la actuación del Grupo Tupa, uniendo a los presentes en una gran ronda de música y tradición.

“Ver el predio lleno nos confirma que esta experiencia ya es parte de la agenda de los argentinos. No solo celebramos lo que nos identifica, sino que logramos dar una mano concreta al hospital de nuestra comunidad”, destacó Cirilo Wagener, fundador de El Tero y organizador del evento.

Con este balance, Expo Mate reafirmó su propósito: el ritual del mate como lenguaje de hospitalidad y, a partir de ahora, también como motor de ayuda directa para los vecinos de la zona norte.