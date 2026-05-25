Mar del Plata tuvo más turistas en el feriado, pero el consumo volvió a quedar por debajo de las expectativas

Un informe de la UCIP mostró que las ventas apenas crecieron durante el fin de semana largo. Comerciantes señalaron que hubo circulación de turistas, aunque con un nivel de gasto menor al esperado.

El fin de semana largo dejó más movimiento turístico en Mar del Plata, aunque el repunte no alcanzó para mejorar significativamente el nivel de ventas en los comercios vinculados al turismo. Desde el sector empresario advirtieron que el consumo continúa siendo insuficiente y reclamaron reforzar la promoción de la ciudad para incentivar el gasto de los visitantes.

Según un relevamiento realizado por la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP), las ventas comerciales crecieron apenas un 2,1% respecto de un fin de semana habitual. El informe fue elaborado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la entidad.

Los principales Centros Comerciales a Cielo Abierto, especialmente los más ligados a la actividad turística, mostraron una evolución positiva en movimiento de personas y ventas medidas en unidades físicas. Sin embargo, el impacto económico quedó lejos de las expectativas que el sector había proyectado para una de las fechas turísticas más importantes del calendario.

Los datos reflejaron además un escenario desigual entre la cantidad de visitantes y el nivel real de consumo. El 30,6% de los comerciantes aseguró haber percibido más circulación de personas y mayores ventas, mientras que otro 28,6% sostuvo que hubo más turistas, aunque sin mejoras en las operaciones comerciales.

Al mismo tiempo, un 30,6% afirmó no haber registrado diferencias ni en cantidad de visitantes ni en volumen de ventas durante el feriado.

En cuanto a la percepción sobre la afluencia turística, el 42,9% consideró que fue buena, el 44,9% la calificó como regular y el 12,2% restante sostuvo que fue mala.

El presidente de la UCIP, Blas Taladrid, planteó la preocupación del sector por la dificultad para transformar el movimiento turístico en consumo concreto.

“No alcanza con que la gente venga: necesitamos que consuma. Es momento de redoblar la promoción de ciudad y trabajar para que cada visitante tenga más incentivos para consumir en la ciudad. Para eso hay que relanzar con decisión y uso del presupuesto para la promoción turística de Mar del Plata”, expresó.

Las expectativas comerciales tampoco terminaron de cumplirse durante los días del feriado. Apenas el 28,6% de los comerciantes afirmó haber alcanzado sus objetivos de ventas, mientras que el 32,7% aseguró que no logró las metas previstas y el 38,7% indicó que solo pudo cumplirlas parcialmente.

El estudio incluyó rubros vinculados directamente al movimiento turístico, entre ellos indumentaria, calzado, tecnología, juguetería, librerías, regionales, accesorios para celulares y artículos deportivos.

Aunque todavía no existen cifras oficiales definitivas, estimaciones privadas señalaron que la ocupación hotelera rondó el 50%, un nivel considerado bajo para un fin de semana largo de alta expectativa turística.