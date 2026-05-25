San Fernando celebró el Día de la Patria con acto cívico, artistas locales y actividades culturales

El Municipio organizó una jornada patria en la Plaza del Bicentenario con comidas típicas, talleres culturales, danzas folklóricas y el cierre musical del dúo “Campedrinos”.

San Fernando celebró el Día de la Patria con una jornada que reunió a vecinos, artistas locales, instituciones educativas y autoridades municipales en la Plaza del Bicentenario. El acto central por el 25 de Mayo estuvo encabezado por el intendente Juan Andreotti, acompañado por funcionarios, concejales y representantes de distintas instituciones de la ciudad.

La actividad comenzó con un acto cívico y continuó con propuestas culturales y recreativas organizadas por el Municipio. Durante la jornada hubo un patio criollo con comidas típicas, feria de artesanías de los Talleres Culturales Municipales y presentaciones artísticas abiertas a la comunidad.

También se realizó un Gran Pericón Nacional del que participaron elencos y talleres municipales, mientras que el cierre musical estuvo a cargo del dúo folklórico “Campedrinos”.

Durante el encuentro, Juan Andreotti destacó el valor de las celebraciones patrias como espacios de reflexión y encuentro comunitario.

“Hoy en San Fernando celebramos el 25 de Mayo encontrándonos con toda la familia sanfernandina. Son momentos para reflexionar, para entender que tenemos un país hermoso, donde hay muchos que hicieron muchísimo por nuestra Patria”, expresó el jefe comunal.

El intendente también remarcó la importancia de sostener valores vinculados a la convivencia y la solidaridad. “La mejor manera de seguir construyendo Patria es respetándonos entre nosotros, cuidando los derechos por los que muchas personas trabajaron para que hoy tengamos, y ser solidarios, pensar en el de al lado, en tender una mano y no dejar a nadie atrás”, afirmó.

De la actividad participaron además autoridades de la comunidad educativa, junto a abanderados, escoltas y representantes de escuelas públicas y privadas del distrito.