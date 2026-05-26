Alerta por niebla en Buenos Aires: Transporte bonaerense pide extremar cuidados en rutas y caminos

El Gobierno bonaerense reforzó las recomendaciones para circular ante un escenario de niebla intensa que afecta rutas, autopistas y el AMBA, con baja visibilidad y advertencia del SMN.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires emitió recomendaciones preventivas ante el alerta violeta por bancos de niebla informado por el Servicio Meteorológico Nacional, con el objetivo de reducir riesgos en la circulación vial durante este martes y las primeras horas del miércoles. En este contexto, la cartera conducida por Martín Marinucci solicitó a conductores y conductoras extremar las medidas de precaución al circular por rutas, autopistas y caminos de la Provincia de Buenos Aires y el AMBA, debido a la presencia de densos bancos de niebla que reducen considerablemente la visibilidad.

Alerta por niebla en Buenos Aires y el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta violeta que abarca gran parte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA y el litoral del país. El fenómeno comenzó a registrarse durante la madrugada y se intensificará durante la mañana, con una nueva presencia fuerte hacia la noche y las primeras horas del miércoles.

Recomendaciones para circular con niebla

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense recomendaron:



Reducir la velocidad en rutas y autopistas



Aumentar la distancia entre vehículos



Utilizar luces bajas y antiniebla



Evitar maniobras bruscas



No detenerse sobre la calzada o banquinas



Asimismo, se recordó la importancia de verificar el estado general del vehículo antes de salir a la ruta y mantenerse informado a través de canales oficiales sobre el tránsito y las condiciones meteorológicas. Desde el Ministerio remarcaron que los equipos de Seguridad Vial se encuentran trabajando en la prevención y monitoreo de las rutas afectadas por la baja visibilidad.