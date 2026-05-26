Docentes universitarios realizaron clases públicas frente a los tribunales por la crisis salarial

Profesores y estudiantes se manifestaron frente al Palacio de Tribunales exigiendo que el máximo tribunal se expida sobre el cumplimiento de la norma votada por el Congreso. Denuncian salarios por debajo de la línea de pobreza y el ahogo presupuestario a las casas de altos estudios.

Bajo una intensa jornada de clases públicas, la Plaza Lavalle se convirtió esta mañana en el epicentro de un reclamo que trasciende lo salarial. Profesores y alumnos de distintas universidades nacionales se instalaron frente al Palacio de Tribunales para exigir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se expida sobre el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma votada por el Congreso que, denuncian, el Gobierno nacional se niega a aplicar.

El conflicto, que mantiene en vilo a toda la comunidad educativa, tiene como eje central un atraso salarial que ha dejado a gran parte de la docencia en una situación crítica. Pablo Perassi, profesor de antropología en la UBA y secretario general de Feduba, fue uno de los voceros de la jornada y expuso la realidad que atraviesa el sector: “Mi último recibo de sueldo fue de 401.000 pesos, siendo profesor adjunto regular con 22 años de antigüedad”.

Más allá del impacto en los bolsillos, Perassi advirtió que las políticas actuales representan un daño irreparable a largo plazo. “Están ahogando presupuestariamente a las casas de altos estudios, pero van contra un valor fundamental de la sociedad argentina. No hay país desarrollado que prescinda de su sistema científico tecnológico; vinieron a destruir algo que es un orgullo para Argentina y la región”, sostuvo el dirigente gremial.

Durante la manifestación, se remarcó el inusual consenso parlamentario que alcanzó la ley, la cual fue vetada por el Poder Ejecutivo y posteriormente ratificada por el Poder Legislativo con mayorías agravadas. “Es insólito que el Gobierno, que se ufana de decir ‘dentro de la ley todo, fuera de la ley nada’, sea el primero en incumplir una norma votada por el Parlamento”, enfatizó el docente.

El reclamo, que se extenderá hasta las 17:00, busca forzar una resolución definitiva del máximo tribunal. La comunidad universitaria, respaldada por estudiantes secundarios que ya proyectan su futuro en la educación pública, insiste en que la ciencia y la técnica son de “interés superior del Estado”. Según advirtieron, la defensa de lo público no es solo una lucha gremial, sino una apuesta por la soberanía tecnológica y el desarrollo nacional frente a un modelo que consideran “individualista e intrascendente”.