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San Isidro

El Hospital Central de San Isidro fue acreditado como centro de referencia en cáncer de mama

Reconocen al Hospital Central de San Isidro como centro de excelencia en cáncer de mama.
La Sociedad Argentina de Mastología certificó la labor del centro médico, que ya figura entre las 43 instituciones de referencia nacional para el abordaje integral de la enfermedad.

El Hospital Central de San Isidro ha sido formalmente reconocido como una Unidad Funcional de Tratamiento del Cáncer de Mama, tras recibir una exigente acreditación por parte de la Sociedad Argentina de Mastología. Este logro, consolidado en 2025 y ratificado con la entrega formal del diploma este mes, posiciona al centro médico municipal como una de las 43 instituciones de referencia en todo el país para el abordaje especializado de esta patología.


La distinción fue el resultado de un riguroso proceso de auditorías presenciales y una evaluación exhaustiva de los protocolos médicos vigentes en la gestión pública local. El reconocimiento tendrá una vigencia de cinco años y valida el funcionamiento integral del servicio, destacando especialmente la calidad de atención y la estructura organizativa de su equipo multidisciplinario.



La unidad, encabezada por el Dr. Bruno Fachinat, junto a la Dra. Mercedes Maino y el Dr. Diego Gangi, integra diversas áreas críticas para el seguimiento del paciente, tales como oncología, diagnóstico por imágenes, anatomía patológica, radioterapia, psicooncología y nutrición. Esta coordinación permite que el tratamiento se diseñe de manera personalizada.


“Estamos muy orgullosos de este reconocimiento, que refleja el compromiso y la excelencia de los profesionales que integran el sistema de salud pública del Municipio. Este logro es resultado del trabajo interdisciplinario y de la capacitación permanente de nuestros equipos, que año tras año continúan formándose de acuerdo con los más altos estándares que hoy exige la salud pública”, sostuvo Pablo de la Torre, Secretario de Salud de San Isidro.


Los auditores de la Sociedad Argentina de Mastología subrayaron entre los puntos de mayor valor la realización constante de ateneos multidisciplinarios, la implementación de historia clínica digital integrada y la disponibilidad de equipamiento tecnológico avanzado. Con esta certificación, el distrito reafirma su estándar de calidad en el sistema de salud pública frente a los desafíos que hoy exige la medicina oncológica moderna.

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