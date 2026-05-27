Tigre conmemora el 30° aniversario del caso Carolina Aló con homenajes en toda la ciudad

Al cumplirse tres décadas del femicidio, la comunidad de Tigre organiza ofrendas florales y la inauguración de un nuevo mural para mantener viva la memoria de la joven.

A 30 años del femicidio de Carolina Aló, la joven de 17 años asesinada en Tigre, el recuerdo de su nombre se mantiene vigente en la memoria colectiva de toda la Argentina. En este aniversario, la comunidad de Tigre se une en una jornada de homenaje para honrar su vida, mientras su padre, Edgardo Aló, reafirma que la lucha por la memoria es la herramienta definitiva contra el olvido.

“Carolina está siempre presente en mi memoria y mi corazón como en el resto de la familia. Yo entiendo que a una persona, más a un hijo, tienen que matarlo dos veces: una en la parte física y la otra en la memoria. Carolina no solo vive en nuestros corazones y memorias, sino que hace 30 años la recuerda toda la Argentina”, expresó Edgardo al reflexionar sobre este aniversario.

El cronograma de actos comienza a las 11:00 con la colocación de una ofrenda floral en el Monolito (Monumento al Remero), donde el intendente Julio Zamora y la Fundación Carolina Aló descubrirán una placa. A las 11:45, se inaugurará un mural en avenida Rocha y Paso.

Más allá del homenaje, el aniversario llega con una noticia judicial clave: el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 5 de San Isidro prorrogó hasta abril de 2027 la restricción de acercamiento contra el asesino, Fabián Tablado, al considerar que “continúa con su perfil psicópata”.

Para Edgardo Aló, estas medidas son indispensables dada la peligrosidad del sujeto, quien cuenta con una tobillera electrónica y es monitoreado constantemente. “Todos los años se le renueva la perimetral. Creo que no debe haber sido nunca impuesta en este país, pero lógicamente lo amerita debido a la peligrosidad del asesino Fabián Tablado”, sostuvo.

El padre de la víctima, quien utiliza un botón antipánico, denunció que las restricciones suelen ser vulneradas: “Es muy atinado lo que está haciendo este Tribunal porque es peligroso tenerlo a seis o siete cuadras de mi trabajo, estando muy cerca de mi casa. Si la Justicia hizo caso omiso a mis reclamos, con todas las consecuencias que ya sabemos que hubo con Carolina, creo que esta vez se va a tener que cuidar porque puede reincidir en el delito”.

Sobre la psicología de Tablado, Aló fue terminante al describir la falta de redención del femicida: “A un psicópata como él no le importa, no tiene empatía, remordimiento, absolutamente nada. Lo único que posee es una cabeza re podrida. Él dijo: ‘las mujeres son mías o no son de nadie’”.