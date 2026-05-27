Detuvieron en General Pacheco a un conductor que circulaba alcoholizado y con drogas tras una fuga

El conductor evadió la voz de alto de los agentes municipales y fue interceptado tras un operativo cerrojo. Al realizarle los controles, el narcotest y el test de alcoholemia arrojaron resultados positivos.

Un hombre fue detenido en la localidad de General Pacheco luego de protagonizar una huida para evitar ser identificado por agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El sujeto, que circulaba en un vehículo, habría omitido una orden de alto y, tras una persecución, fue interceptado por las fuerzas de seguridad.

El episodio tuvo lugar durante la noche, cuando el rodado se desplazaba por la Ruta 9. Según informaron fuentes del operativo, el conductor no acató la voz de alto emitida por un móvil municipal y emprendió la fuga a alta velocidad. Se inició entonces un operativo de apoyo coordinado que logró cercar al sospechoso en la intersección de la Ruta 197 y la calle Río Negro.

Una vez reducido, los agentes procedieron a realizarle los test de rigor. Tanto el control de alcoholemia como el narcotest arrojaron resultados positivos, confirmando que el individuo conducía bajo los efectos de sustancias. Asimismo, durante la requisa del vehículo, los efectivos hallaron estupefacientes en su interior.

El sujeto fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la Justicia. El rodado fue secuestrado como parte de las actuaciones de rigor por el hecho, que fue registrado íntegramente por el sistema de cámaras del municipio.

Video de la persecución