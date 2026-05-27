edición 8122 - visitas hoy 14486

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales / Tigre

Detuvieron en General Pacheco a un conductor que circulaba alcoholizado y con drogas tras una fuga

Conducía bajo efectos de alcohol y estupefacientes: terminó detenido tras una persecución en General Pacheco.
El conductor evadió la voz de alto de los agentes municipales y fue interceptado tras un operativo cerrojo. Al realizarle los controles, el narcotest y el test de alcoholemia arrojaron resultados positivos.

Un hombre fue detenido en la localidad de General Pacheco luego de protagonizar una huida para evitar ser identificado por agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El sujeto, que circulaba en un vehículo, habría omitido una orden de alto y, tras una persecución, fue interceptado por las fuerzas de seguridad.


El episodio tuvo lugar durante la noche, cuando el rodado se desplazaba por la Ruta 9. Según informaron fuentes del operativo, el conductor no acató la voz de alto emitida por un móvil municipal y emprendió la fuga a alta velocidad. Se inició entonces un operativo de apoyo coordinado que logró cercar al sospechoso en la intersección de la Ruta 197 y la calle Río Negro.



Una vez reducido, los agentes procedieron a realizarle los test de rigor. Tanto el control de alcoholemia como el narcotest arrojaron resultados positivos, confirmando que el individuo conducía bajo los efectos de sustancias. Asimismo, durante la requisa del vehículo, los efectivos hallaron estupefacientes en su interior.


El sujeto fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la Justicia. El rodado fue secuestrado como parte de las actuaciones de rigor por el hecho, que fue registrado íntegramente por el sistema de cámaras del municipio.


Video de la persecución

Últimas Noticias

Tigre conmemora el 30° aniversario del caso Carolina Aló con homenajes en toda la ciudad
Tigre conmemora el 30° aniversario del caso Carolina Aló con homenajes en toda la ciudad
El Hospital Central de San Isidro fue acreditado como centro de referencia en cáncer de mama
El Hospital Central de San Isidro fue acreditado como centro de referencia en cáncer de mama
Preocupación por la Selección: el detalle de las lesiones y la decisión de Scaloni a días del debut en el Mundial
Preocupación por la Selección: el detalle de las lesiones y la decisión de Scaloni a días del debut en el Mundial
El ranking de la OCDE que preocupa al Gobierno: por qué Argentina quedó última en atracción de inversiones
El ranking de la OCDE que preocupa al Gobierno: por qué Argentina quedó última en atracción de inversiones
Sebastián Rovira cuestionó la rendición de cuentas y apuntó contra el bloque de LLA en Tigre
Sebastián Rovira cuestionó la rendición de cuentas y apuntó contra el bloque de LLA en Tigre
Caso Cuadernos: denuncian presiones a testigos y piden investigar al fiscal Stornelli

En una audiencia clave, la defensa de Julio de Vido solicitó investigar presiones judiciales sufridas por un testigo clave. Paralelamente, la mujer de Oscar Centeno aportó datos sobre el vínculo con Jorge Bacigalupo.