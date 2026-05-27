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Policiales / San Isidro

Unicenter: Un guardia atropelló a un joven que huía tras un presunto robo y está grave

Unicenter: Un guardia atropelló a un joven que huía tras un presunto robo y está grave
El joven, de 18 años, permanece internado en estado crítico tras ser embestido en el estacionamiento del centro comercial. El empleado de seguridad quedó imputado por el hecho.

Un grave episodio sacudió la tranquilidad del centro comercial Unicenter, ubicado en Martínez, partido de San Isidro, cuando un joven de 18 años resultó gravemente herido al ser embestido por un empleado de seguridad privada que lo perseguía a bordo de un cuatriciclo. El hecho ocurrió en el playón de estacionamiento del predio, situado sobre la Autopista Panamericana y la avenida Paraná, luego de que se activara un alerta por un presunto episodio de inseguridad.


La secuencia comenzó en el interior del centro comercial, específicamente en el local Isadora, donde el personal de vigilancia fue advertido sobre la presunta sustracción de prendas de vestir. Ante esta situación, el joven sospechado emprendió la huida a pie hacia una de las salidas del establecimiento, momento en el cual un vigilador privado comenzó una persecución utilizando un cuatriciclo destinado a las tareas de patrullaje interno.



De acuerdo con el relato brindado por el propio trabajador, durante la maniobra perdió el control del rodado, lo que derivó en el impacto contra el sospechoso en una zona de circulación peatonal. Como resultado del choque, el joven sufrió lesiones de carácter grave en la zona del cráneo. Tras recibir las primeras asistencias, fue trasladado de urgencia al Hospital Central de San Isidro, donde permanece internado en estado crítico y bajo custodia policial.


Investigación en curso


La causa se encuentra en manos de la UFI de Boulogne, bajo la dirección de la fiscal María Paula Hertrig. En el marco de la investigación, se han dispuesto diversas medidas probatorias, entre las que destaca el análisis de los registros de las cámaras de seguridad del predio para reconstruir el momento exacto de la colisión.


En cuanto a la situación procesal de los involucrados, el empleado de seguridad fue aprehendido e imputado por el delito de “lesiones culposas graves agravadas por la conducción de vehículo automotor”. Por su parte, el joven de 18 años permanece imputado por “hurto en grado de tentativa”.

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