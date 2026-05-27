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San Fernando

Día del Animal en San Fernando: el municipio organizó una jornada masiva para mascotas

Juan Andreotti participó del encuentro por el Día del Animal en San FernandoJuan Andreotti participó del encuentro por el Día del Animal en San Fernando
El intendente Juan Andreotti acompañó el evento por el Día del Animal, que ofreció vacunación, adiestramiento y talleres para vecinos. Es la tercera edición consecutiva de esta propuesta integral.

El municipio de San Fernando celebró el pasado sábado una nueva jornada de concientización y servicios gratuitos en el Parque del Bicentenario de la Independencia con motivo del Día del Animal. El evento, que alcanzó su tercera edición consecutiva, reunió a cientos de familias que se acercaron para participar de talleres, charlas sobre tenencia responsable y actividades recreativas para perros y gatos.


El encuentro fue organizado por las áreas de Medio Ambiente del municipio, en articulación con el Sindicato de Trabajadores Caninos y la Asociación TGD Padres TEA San Fernando. Durante la jornada, los vecinos pudieron acceder a servicios de vacunación, desparasitación, peluquería canina, adiestramiento y el grabado de chapitas identificatorias para sus mascotas.



El intendente Juan Andreotti participó de las actividades y destacó la importancia de estos espacios para la integración de los animales en la vida urbana. “Seguimos trabajando para darles lo mejor a todos los animales, entendiendo que son parte de nuestras familias, que convivimos en la misma ciudad y es nuestra responsabilidad respetarlos y protegerlos”, expresó el jefe comunal.


Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, celebró la convocatoria y el alcance de las propuestas ofrecidas. “Estamos muy felices de compartir un año más de este festejo. Muchas familias disfrutaron charlas sobre tenencia responsable, paseos, adiestramiento y control de conductas; un circuito de juegos para perros; peluquería canina con turnos, vacunación y desparasitación”, detalló.


El secretario general del Sindicato de Trabajadores Caninos, Matías Tomsich, agradeció el trabajo conjunto con el municipio y remarcó el rol de la educación en el vínculo entre los vecinos y sus animales. “La gente lo disfrutó porque les brindamos herramientas para que mejoren el vínculo con sus perros y que su día a día sea mejor. Argentina es el país más ‘mascotero’ del mundo y es importante para los vecinos aprender más para que se sientan mejor”, concluyó.

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