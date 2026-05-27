Día del Animal en San Fernando: el municipio organizó una jornada masiva para mascotas

El intendente Juan Andreotti acompañó el evento por el Día del Animal, que ofreció vacunación, adiestramiento y talleres para vecinos. Es la tercera edición consecutiva de esta propuesta integral.

El municipio de San Fernando celebró el pasado sábado una nueva jornada de concientización y servicios gratuitos en el Parque del Bicentenario de la Independencia con motivo del Día del Animal. El evento, que alcanzó su tercera edición consecutiva, reunió a cientos de familias que se acercaron para participar de talleres, charlas sobre tenencia responsable y actividades recreativas para perros y gatos.

El encuentro fue organizado por las áreas de Medio Ambiente del municipio, en articulación con el Sindicato de Trabajadores Caninos y la Asociación TGD Padres TEA San Fernando. Durante la jornada, los vecinos pudieron acceder a servicios de vacunación, desparasitación, peluquería canina, adiestramiento y el grabado de chapitas identificatorias para sus mascotas.

El intendente Juan Andreotti participó de las actividades y destacó la importancia de estos espacios para la integración de los animales en la vida urbana. “Seguimos trabajando para darles lo mejor a todos los animales, entendiendo que son parte de nuestras familias, que convivimos en la misma ciudad y es nuestra responsabilidad respetarlos y protegerlos”, expresó el jefe comunal.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, celebró la convocatoria y el alcance de las propuestas ofrecidas. “Estamos muy felices de compartir un año más de este festejo. Muchas familias disfrutaron charlas sobre tenencia responsable, paseos, adiestramiento y control de conductas; un circuito de juegos para perros; peluquería canina con turnos, vacunación y desparasitación”, detalló.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Caninos, Matías Tomsich, agradeció el trabajo conjunto con el municipio y remarcó el rol de la educación en el vínculo entre los vecinos y sus animales. “La gente lo disfrutó porque les brindamos herramientas para que mejoren el vínculo con sus perros y que su día a día sea mejor. Argentina es el país más ‘mascotero’ del mundo y es importante para los vecinos aprender más para que se sientan mejor”, concluyó.