Multitudinario festejo patrio en San Fernando: Campedrinos cerró la noche a puro folklore

Miles de familias colmaron las calles para celebrar la fecha patria con un festival que reunió a más de 100 artistas locales y cerró a pura música con Campedrinos.

El municipio de San Fernando vivió una jornada multitudinaria en conmemoración del 25 de Mayo, donde miles de vecinos se reunieron para celebrar la fecha patria con espectáculos de música, danza, emprendimientos y gastronomía tradicional. El evento, consolidado como un punto de encuentro para la comunidad, contó con la presencia del intendente Juan Andreotti y funcionarios municipales.

Durante el encuentro, más de 100 artistas locales pasaron por el escenario, mientras que los asistentes pudieron recorrer los puestos de los talleres culturales y emprendedores invitados. La propuesta buscó, una vez más, fortalecer el espíritu comunitario y rescatar las costumbres que definen la identidad argentina.

Al respecto, la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, expresó: “Fue un día muy especial; conmemoramos el 25 de Mayo con nuestras costumbres tradicionales de baile, música y comidas, lo que nos hace argentinos. Estoy muy contenta de poder compartir este día patrio tan lindo con todos los vecinos juntos, formando comunidad”.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del reconocido dúo folklórico Campedrinos, integrado por Sergio Prada y Agustín Fantili. Con un repertorio que hizo bailar a la multitud, el grupo protagonizó un final de noche cargado de energía. “Fue una noche increíble y feliz; bailamos, cantamos y hasta terminamos haciendo un pogo folklórico”, destacaron los artistas tras su presentación.

Finalmente, los músicos agradecieron la oportunidad de compartir el escenario en una fecha tan significativa para el país. “Hoy es un día en el que se junta toda la familia y es muy lindo que tengan este hermoso espacio para que la gente se reúna. Muchas gracias, San Fernando”, concluyeron.