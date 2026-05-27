edición 8122 - visitas hoy 33243

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

San Fernando

Multitudinario festejo patrio en San Fernando: Campedrinos cerró la noche a puro folklore

Campedrinos hizo vibrar a San Fernando en el cierre de los festejos por el Día de la PatriaCampedrinos hizo vibrar a San Fernando en el cierre de los festejos por el Día de la PatriaCampedrinos hizo vibrar a San Fernando en el cierre de los festejos por el Día de la PatriaCampedrinos hizo vibrar a San Fernando en el cierre de los festejos por el Día de la Patria
Miles de familias colmaron las calles para celebrar la fecha patria con un festival que reunió a más de 100 artistas locales y cerró a pura música con Campedrinos.

El municipio de San Fernando vivió una jornada multitudinaria en conmemoración del 25 de Mayo, donde miles de vecinos se reunieron para celebrar la fecha patria con espectáculos de música, danza, emprendimientos y gastronomía tradicional. El evento, consolidado como un punto de encuentro para la comunidad, contó con la presencia del intendente Juan Andreotti y funcionarios municipales.


Durante el encuentro, más de 100 artistas locales pasaron por el escenario, mientras que los asistentes pudieron recorrer los puestos de los talleres culturales y emprendedores invitados. La propuesta buscó, una vez más, fortalecer el espíritu comunitario y rescatar las costumbres que definen la identidad argentina.



Al respecto, la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, expresó: “Fue un día muy especial; conmemoramos el 25 de Mayo con nuestras costumbres tradicionales de baile, música y comidas, lo que nos hace argentinos. Estoy muy contenta de poder compartir este día patrio tan lindo con todos los vecinos juntos, formando comunidad”.


El cierre de la jornada estuvo a cargo del reconocido dúo folklórico Campedrinos, integrado por Sergio Prada y Agustín Fantili. Con un repertorio que hizo bailar a la multitud, el grupo protagonizó un final de noche cargado de energía. “Fue una noche increíble y feliz; bailamos, cantamos y hasta terminamos haciendo un pogo folklórico”, destacaron los artistas tras su presentación.


Finalmente, los músicos agradecieron la oportunidad de compartir el escenario en una fecha tan significativa para el país. “Hoy es un día en el que se junta toda la familia y es muy lindo que tengan este hermoso espacio para que la gente se reúna. Muchas gracias, San Fernando”, concluyeron.

Últimas Noticias

Día del Animal en San Fernando: el municipio organizó una jornada masiva para mascotas
Día del Animal en San Fernando: el municipio organizó una jornada masiva para mascotas
Leasing bonaerense: los municipios acceden a fondos clave para maquinaria y seguridad
Leasing bonaerense: los municipios acceden a fondos clave para maquinaria y seguridad
Unicenter: Un guardia atropelló a un joven que huía tras un presunto robo y está grave
Unicenter: Un guardia atropelló a un joven que huía tras un presunto robo y está grave
Edicto: Transferencia de fondo de comercio

SOLMONT S.A.S. CUIT 30-71671797-2 , con domicilio en AV. PERÓN N° 2201, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por su administradora MONTIEL ABIGAIL SOLANGE con DNI 37.047.737 TRANSFIERE a MONTIEL EVELIN YANETT CUIT 27-35755902-8, con domicilio en BALCARCE 1689, San Miguel, Provincia de Buenos Aires, el FONDO DE COMERCIO rubro AUTOSERVICIO ubicado en AV. PERÓN N° 2201, SAN FERNANDO Provincia de Buenos Aires, Expte Municipal 4427/18, Legajo Comercial 22124. Reclamos de Ley en los domicilios informados más arriba.-

Detuvieron en General Pacheco a un conductor que circulaba alcoholizado y con drogas tras una fuga
Detuvieron en General Pacheco a un conductor que circulaba alcoholizado y con drogas tras una fuga
Tigre conmemora el 30° aniversario del caso Carolina Aló con homenajes en toda la ciudad
Tigre conmemora el 30° aniversario del caso Carolina Aló con homenajes en toda la ciudad