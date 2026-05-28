El Museo Naval de la Nación celebró su 134° aniversario en Tigre

Representantes del Municipio de Tigre participaron del acto conmemorativo junto a autoridades de las Fuerzas Armadas en el histórico edificio del Paseo Victorica.

Con un acto formal llevado a cabo en sus instalaciones del Paseo Victorica, el Museo Naval de la Nación celebró esta semana su 134° aniversario. La ceremonia contó con la participación de autoridades del Municipio de Tigre, integrantes de las Fuerzas Armadas, vecinos y representantes de la comunidad, quienes destacaron el valor patrimonial de esta institución emblemática para el país.

El secretario de Protección Ciudadana, Jorge Fernández, fue uno de los funcionarios que asistió al evento en representación del Ejecutivo comunal. Durante la jornada, destacó la relevancia del museo no solo como un espacio de resguardo cultural, sino también como un punto de encuentro con la identidad nacional: “Estamos acompañando el evento del aniversario de la creación de este emblemático espacio ubicado en el centro de la ciudad. Se trata de un lugar cultural que también nos permite recordar a nuestros héroes de Malvinas. A su vez, representa un atractivo turístico importante para Tigre”.

El encuentro, que tuvo lugar durante la mañana, inició con la entonación del Himno Nacional. Posteriormente, el director del museo, Sebastián Morán, pronunció un mensaje en el que subrayó que la entidad se mantiene como un referente patrimonial indiscutido de la Armada Argentina a nivel nacional. Como parte del reconocimiento institucional, Fernández hizo entrega de una placa conmemorativa a las autoridades del museo y recorrió las salas de exposición.

El Museo Naval, fundado originalmente el 20 de mayo de 1892, tiene una larga trayectoria en la zona. Su traslado a Tigre se concretó en 1943, instalándose en la sede del Paseo Victorica 602, donde antiguamente funcionaban los Talleres de Marina. Actualmente, el establecimiento continúa siendo un pilar educativo y turístico, albergando salas de exposición, un parque temático, una biblioteca especializada y un valioso archivo fotográfico que reconstruye parte de la historia naval argentina.