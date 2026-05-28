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Política / Vicente López

Soledad Martínez: “El PRO tiene que llegar mucho más fortalecido” al 2027

Soledad Martínez: “El PRO tiene que llegar mucho más fortalecido” al 2027
En el marco de la reciente reunión federal realizada en Buenos Aires, la intendenta de Vicente López definió los objetivos del espacio hacia el próximo ciclo electoral.

La vicepresidenta nacional del PRO e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, consolidó su rol central en el partido al encabezar un encuentro de legisladores provinciales en la sede nacional de la calle Balcarce. La jornada, que dio continuidad a la cumbre federal realizada recientemente, tuvo como objetivo definir la estrategia política hacia el 2027.


El plenario reunió a cerca de 70 legisladores de diversas provincias, acompañados por figuras de peso en la estructura partidaria como Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el secretario general, Fernando De Andreis.



Durante su discurso, la intendenta fue contundente respecto al horizonte del espacio político. “Independientemente de lo que suceda en términos electorales en 2027, el PRO tiene que llegar mucho más fortalecido como Partido a ese momento, de lo que hemos llegado al proceso electoral de 2025”, sostuvo Soledad Martínez ante los presentes.


Este encuentro, organizado por la propia dirigente bonaerense, se inscribe en una estrategia de consolidación territorial. Tras participar de la reciente jornada de articulación parlamentaria, el enfoque del partido se centra ahora en expandir su presencia federal y aceitar la coordinación legislativa para enfrentar el próximo ciclo electoral con una estructura robustecida.

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