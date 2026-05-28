Mauricio Macri encabezó una cumbre nacional de legisladores del PRO para fortalecer la articulación federal

En la sede nacional de calle Balcarce, la conducción del partido y referentes de todo el país intercambiaron experiencias de gestión. Se avanzó en la coordinación de la iniciativa “Próximo Paso”.

Con el objetivo de robustecer la coordinación política y la labor parlamentaria en cada rincón del país, el presidente del PRO, Mauricio Macri, encabezó este jueves una importante jornada de trabajo en la sede nacional de la calle Balcarce. El encuentro sirvió como plataforma para analizar el rol del espacio en las provincias y fortalecer la arquitectura legislativa del partido.

Mauricio Macri estuvo acompañado por la vicepresidenta del PRO e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; el diputado nacional y secretario general, Fernando de Andreis; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La apertura de la jornada contó con las intervenciones de la propia Soledad Martínez, el dirigente santiagueño Facundo Pérez Carletti y la diputada bonaerense María Sotolano. Los tres oradores enfatizaron la necesidad de recuperar y consolidar ámbitos de coordinación política, priorizando el intercambio constante entre dirigentes y legisladores del espacio.

Posteriormente, Mauricio Macri tomó la palabra para realizar un análisis exhaustivo sobre la situación política nacional, los desafíos de gestión actual y el posicionamiento del partido en los distritos. En esta instancia, brindó detalles precisos sobre “Próximo Paso”, la iniciativa que impulsa el partido a nivel nacional.

La jornada se estructuró a través de diversos bloques de trabajo en los que los representantes de cada provincia expusieron la realidad económica, política y social de sus respectivos distritos, detallando el estado legislativo de cada jurisdicción y las problemáticas locales más urgentes. Asimismo, se intercambiaron experiencias parlamentarias clave vinculadas a la seguridad, la educación, la modernización del Estado, el desarrollo productivo y el fortalecimiento institucional.

La convocatoria contó con un masivo despliegue federal. Por la provincia de Buenos Aires participaron Guillermo Montenegro, Pablo Petrecca, Alejandro Rabinovich, Leticia Bontempo, Rita Salaberry, Natalia Blanco, Julieta Quintero Chasman, María Paula Bustos, María Laura Ricchini, Fernando Rovello, Martín Endere y Jorge Schiavone.

Del interior del país asistieron: Susana Alejandra Pérez, Carola Laner, María Noelia Taborda, César Augusto Barrios y Carolina Susana Streitenberger (Entre Ríos); Sonia Cavagnini, Emanuel Fernández, Leticia Magaldi, Paulina Hogalde, Fabián Gandon y Daniel Hollmann (Chubut); Astrid Hummel, María Fernanda Castellani y Ximena Solá (Santa Fe); Ofelia Stupenengo, María Laura Frei y Juan Murillo (Río Negro); Verónica Lichter, Marcelo Bermúdez y Damián Canuto (Neuquén); Stella Huczak, Jimena Cogo, Cintia Gómez y Martín Rostand (Mendoza); Sofía Brambilla, Carlota Carballo y Lorena Lazaroff (Corrientes); Laura Bisonni y Ernesto Blasco (Chaco); Brunella Marchionna y Facundo Pérez Carletti (Santiago del Estero); María Laura Trapaglia, Lucas Lazaric y Enrique Juan (La Pampa); Natalia Saseta (Catamarca); Enzo Cornejo (San Juan); Luciano Angelini (Jujuy); Patricia Botta (Córdoba) y Analía Labandoczka (Misiones).