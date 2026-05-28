El Municipio de Tigre avanza con capacitaciones en seguridad alimentaria para el sector turístico

Con el objetivo de elevar los estándares de calidad, los trabajadores del sector recibieron herramientas clave sobre higiene y conservación. La jornada finalizó con la entrega de certificados exigidos por el Código Alimentario Argentino.

El Municipio de Tigre concretó una nueva instancia de formación técnica dirigida a prestadores turísticos del distrito, con el propósito de optimizar la calidad de los servicios gastronómicos ofrecidos tanto a vecinos como a visitantes. El encuentro, desarrollado en las instalaciones del Centro Universitario Tigre (CUT), puso el foco en la implementación de prácticas seguras y responsables durante toda la cadena de elaboración de productos.

A través de esta iniciativa, el gobierno local busca fomentar un entorno gastronómico profesionalizado que cumpla con los estándares de higiene exigidos. Los participantes trabajaron sobre ejes críticos como la prevención de la contaminación cruzada, el control riguroso de temperaturas y las técnicas correctas para el almacenamiento y conservación de materias primas.

La jornada incluyó además módulos sobre higiene personal y mantenimiento de los espacios de trabajo. Estas instancias de aprendizaje permiten que los trabajadores del rubro accedan a conocimientos necesarios para garantizar una atención que cumpla con las normativas vigentes en la materia.

Tras finalizar el ciclo de formación y completar la evaluación requerida, los asistentes recibieron el carnet habilitante de Manipulación Segura de Alimentos. Este documento es una exigencia obligatoria establecida por el Código Alimentario Argentino para cualquier persona que intervenga en procesos de elaboración y manipulación de comestibles.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que estas acciones se enmarcan en una política sostenida para acompañar el desarrollo del sector en Tigre, buscando consolidar al distrito como un destino que combina experiencias recreativas con estándares de seguridad alimentaria de primer nivel.