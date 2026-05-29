Boca perdió con Universidad Católica y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda no pudo ante el equipo chileno y finalizó tercero en el Grupo D. Ahora, el “Xeneize” deberá afrontar los playoffs de la Copa Sudamericana.

La noche en La Bombonera terminó con una amarga despedida para Boca Juniors. El conjunto local cayó 1-0 ante la Universidad Católica de Chile en el cierre del Grupo D, un resultado que lo privó de alcanzar los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y lo obligó a conformarse con la clasificación a los playoffs de la Copa Sudamericana.

El desarrollo del encuentro dejó en evidencia las dificultades que atravesó el equipo de Claudio Úbeda durante toda la fase de grupos. A pesar de haber tomado la iniciativa desde el comienzo, con aproximaciones de Leandro Paredes, Milton Giménez y Exequiel Zeballos, el conjunto argentino mostró una preocupante falta de eficacia que terminó pagando caro.

El golpe definitivo llegó a los 33 minutos del primer tiempo. En su primera aproximación con peligro real, la visita tejió un contragolpe preciso que culminó en los pies de Clemente Montes. El extremo definió con un potente remate que superó a Leandro Brey, estableciendo una ventaja que Boca nunca pudo revertir a pesar de sus intentos constantes.

Durante el complemento, el elenco “Xeneize” buscó el empate con más ímpetu que orden. La insistencia de Zeballos y un cabezazo de Ángel Romero —que obligó a una brillante respuesta de Vicente Bernedo— fueron las señales de una búsqueda estéril. Incluso, un gol de Romero fue anulado correctamente por posición adelantada, confirmando que la fortuna no estaba del lado local.

Con este traspié, Boca cierra una fase de grupos irregular, acumulando cuatro partidos sin conocer la victoria y tres derrotas en ese lapso. Por su parte, la Universidad Católica celebra su clasificación como líder de la zona con 13 puntos, escoltado por el Cruzeiro de Brasil.