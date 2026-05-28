Scaloni confirmó el plantel para el Mundial 2026: 17 campeones vuelven por el bicampeonato

El entrenador Lionel Scaloni apuesta a la continuidad manteniendo una base sólida de 17 futbolistas que se consagraron en Qatar 2022, mientras integra nuevos nombres para la cita mundialista.

Con la mirada puesta en el objetivo de retener el título, Lionel Scaloni terminó de delinear el plantel con el que la Selección Argentina afrontará el Mundial 2026. En una apuesta por la continuidad, el entrenador mantendrá a 17 de los 26 futbolistas que formaron parte de la histórica conquista en Qatar 2022.

Esta base experimentada será el pilar del equipo, combinando jerarquía y conocimiento del sistema de trabajo del cuerpo técnico. Sin embargo, el grupo también presenta cambios significativos respecto a la última cita mundialista, producto de retiros, lesiones y decisiones futbolísticas tácticas.

La base que sostiene el proyecto

La columna vertebral del equipo mantiene a piezas clave en cada sector del campo. Entre los arqueros, continúan Emiliano “Dibu” Martínez y Gerónimo Rulli. En la línea defensiva, la nómina incluye a Cristian “Cuti” Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Nahuel Molina, Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel.

En el mediocampo, la estabilidad se refleja en la presencia de Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Exequiel Palacios. Finalmente, el frente de ataque conserva la experiencia de Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Cambios y nuevas incorporaciones

La renovación en el plantel llega de la mano de futbolistas que se suman al proceso mundialista. Entre las novedades destacan el arquero Juan Musso, los defensores Leonardo Balerdi y Facundo Medina, y los mediocampistas Valentín Barco y Giovanni Lo Celso, quien vuelve a una lista mundialista tras perderse Qatar 2022 por lesión. En ataque, se integran Nicolás González —quien no estuvo en 2022 también por problemas físicos—, Giuliano Simeone, José Manuel “Flaco” López y Nicolás Paz.

Por otro lado, el proceso marca las ausencias de varios nombres que formaron parte del ciclo anterior. Algunos por retiro, como Franco Armani y Ángel Di María, otros por lesiones físicas, como Juan Foyth, y un grupo que quedó fuera por decisiones técnicas, entre los que se cuentan Germán Pezzella, Marcos “Huevo” Acuña, Alejandro “Papu” Gómez, Guido Rodríguez, Ángel Correa y Paulo Dybala.

Amistosos y el rol de los sparrings

Antes del debut, el equipo enfrentará dos pruebas finales: ante Honduras el 6 de junio en el Estadio Kyle Field (Texas) y frente a Islandia el 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium (Alabama).

Para estos compromisos, Scaloni contará con siete jugadores invitados que funcionarán como sparrings y alternativas ante posibles bajas: Santiago Beltrán y Joaquín Freitas (River); Tomás Aranda (Boca); Agustín Giay (Palmeiras); Nicolás Capaldo (Hamburgo); Ignacio Ovando (Rosario Central) y Simón Escobar (Vélez). Tras la depuración de la prelista original, nombres como Alejandro Garnacho, Matías Soulé y Claudio Echeverri, entre otros, quedaron fuera de la convocatoria final.

El calendario de Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina integrará el Grupo J y su hoja de ruta ya está confirmada:



Martes 16 de junio: Argentina vs. Argelia, 22.00 (Kansas City Stadium).

Argentina vs. Argelia, 22.00 (Kansas City Stadium).

Lunes 22 de junio: Argentina vs. Austria, 14.00 (Dallas Stadium).

Argentina vs. Austria, 14.00 (Dallas Stadium).

Sábado 27 de junio: Argentina vs. Jordania, 23.00 (Dallas Stadium).



De avanzar a los 16avos de final, el equipo deberá aguardar los cruces con el Grupo H (integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde) para definir su siguiente rival en la etapa de eliminación directa.