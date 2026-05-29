El Polideportivo N°1 de San Fernando fue sede de una maratónica noche de boxeo con 50 combates

Más de 50 combates entre exhibiciones y peleas amateur se disputaron en una jornada que reunió a toda la familia en el Polideportivo N°1, con la participación de la Escuela Municipal y clubes locales.

El boxeo volvió a adueñarse de la escena deportiva en San Fernando. El pasado viernes 22 de mayo, el Polideportivo N°1 fue escenario de una extensa velada que reunió a boxeadores de toda la ciudad, consolidando una tradición que une a los clubes barriales con la Escuela Municipal de la disciplina.

La jornada fue un verdadero maratón deportivo que comenzó a las 17 horas y se extendió hasta la noche. El evento contó con un despliegue de 40 enfrentamientos de exhibición, protagonizados por alumnos de la Escuela Municipal de Boxeo y los integrantes de la Asociación de Boxeo San Fernando (ABSF), seguidos por 10 combates de nivel amateur rigurosamente fiscalizados por la Federación Argentina de Boxeo (FAB).

Trabajo conjunto por el deporte local

El evento fue el resultado de un trabajo articulado entre el Municipio y la ABSF, entidad que agrupa a más de 13 clubes del distrito. El Secretario de Deporte, Carlos Traverso, presenció la actividad y destacó la importancia de sostener este tipo de iniciativas: “Estamos disfrutando una muy linda velada boxística donde pasaron los chicos de todos los clubes del distrito, más los de la Escuela Municipal”.

“Este trabajo venimos haciéndolo hace muchos años con la ABSF, que nuclea a más de 13 clubes del distrito que hoy compiten en este evento con la posibilidad de seguir desarrollando este deporte que cada día crece más en San Fernando”, expresó Traverso.

Además de la calidad técnica de los combates, el foco estuvo puesto en la convocatoria familiar, un eje central para la gestión local. El funcionario subrayó el pedido del Intendente Juan Andreotti de generar espacios donde “la familia pueda disfrutar” y cerró invitando a los vecinos a acercarse a los polideportivos para sumarse a las diversas disciplinas que ofrece la ciudad.