Abrieron la convocatoria para participar en la 3ra Feria del Libro de San Fernando

El evento literario más importante de la ciudad se realizará en agosto en el Paseo Cultural Otamendi. Autores, librerías y editoriales de Zona Norte tienen tiempo hasta el 19 de junio para inscribirse.

La comunidad literaria de la región ya tiene fecha para uno de sus eventos más esperados. El Municipio de San Fernando lanzó oficialmente la convocatoria para participar de la 3ra Feria del Libro, un espacio diseñado para visibilizar el trabajo de autores, librerías y editoriales de toda la Zona Norte.

La feria, que se posiciona como el encuentro literario más relevante de la ciudad, se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de agosto. La sede elegida para esta edición será nuevamente el Paseo Cultural Otamendi, ubicado en Sarmiento 1477, un punto de referencia cultural que espera reunir a lectores y protagonistas del sector editorial.

Guía para la inscripción de expositores

Para integrar la grilla de participantes, el proceso requiere completar el registro formal a través de la plataforma municipal. Antes de ingresar, se recomienda tener a mano toda la información sobre las obras o el catálogo de la librería, ya que el sistema solicita detalles precisos para la organización de los stands y los espacios de lectura.

Es fundamental recordar que la convocatoria es limitada y cerrará el próximo 19 de junio. Este evento representa una oportunidad clave para el intercambio cultural y el fortalecimiento de la identidad literaria regional. Aquellos interesados que cumplan con los requisitos pueden realizar el trámite en el sitio oficial:

Acceder al formulario oficial de inscripción