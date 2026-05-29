Detuvieron a tres integrantes de una banda dedicada a robos en viviendas de San Isidro

tras una investigación coordinada entre la Policía Bonaerense y la Patrulla Municipal, fueron capturados tres sospechosos. La banda utilizaba vehículos con pedido de secuestro para perpetrar los ilícitos.

Tres hombres fueron detenidos acusados de integrar una banda de robos a viviendas en San Isidro, tras una investigación encabezada por la Policía de la Provincia de Buenos Aires con la colaboración de la Patrulla Municipal. Los procedimientos, que permitieron recuperar joyas, celulares y otros objetos sustraídos, se realizaron en distintas localidades del conurbano.

El primero de los episodios ocurrió el pasado lunes, cuando una patrulla municipal que realizaba un recorrido preventivo fue alertada por una vecina. La mujer aseguró haber visto a varios hombres saltar la reja de una vivienda y cargar bolsos en un Volkswagen Vento blanco antes de darse a la fuga. Al llegar al lugar, los agentes constataron que una puerta había sido violentada y que el interior de la propiedad se encontraba completamente revuelto, lo que permitió al propietario confirmar los faltantes y radicar la denuncia.

El segundo robo fue denunciado el jueves 28. De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, cuatro hombres ingresaron a una vivienda a las 2:55 y permanecieron allí hasta las 5:03. Durante ese lapso, sustrajeron distintas pertenencias y escaparon en un Ford Fiesta gris oscuro perteneciente a las víctimas. Los investigadores detectaron además la participación del mismo Volkswagen Vento blanco que habría sido utilizado en el hecho anterior.

A partir del análisis de cámaras y otras tareas investigativas, se realizaron cinco allanamientos simultáneos: tres en Grand Bourg, uno en Don Torcuato y otro en Los Polvorines. En esos procedimientos fueron detenidos Leandro Nicolás Sarandon (36 años) y Brian Rodrigo Sarandon (28 años), señalados como presuntos autores materiales de los robos, además de un tercer involucrado. Una de las detenciones principales se concretó en una vivienda ubicada sobre Perito Moreno al 2600, en Los Polvorines.

Durante los operativos fue secuestrado el Volkswagen Vento blanco utilizado en los hechos, el cual registraba un pedido de secuestro activo desde el 23 de este mes. También fue incautado un Peugeot 308 rojo que habría sido utilizado por la banda para delinquir. En los allanamientos, los investigadores recuperaron teléfonos celulares, joyas y otros objetos robados que fueron reconocidos por las víctimas como propios. Ambas causas quedaron en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) de Boulogne, a cargo de la fiscal Paula Hertrig.