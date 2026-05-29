Agenda de fin de semana en San Isidro: teatro, museos y actividades al aire libre

El municipio presentó una nutrida grilla cultural que incluye teatro independiente, celebraciones científicas, propuestas para la familia y recorridos históricos en distintos puntos del distrito.

San Isidro presenta una agenda completa para este cierre de mayo, que incluye desde artes escénicas de vanguardia hasta propuestas recreativas al aire libre. Los vecinos podrán optar por espectáculos en el Teatro del Viejo Concejo, celebraciones por el aniversario del Exploratorio de Ciencias, jornadas creativas en plazas y recorridos patrimoniales.

A continuación, el detalle de cada actividad para organizar el fin de semana:

S.E.R. (Solo Escenas Random)



Cuándo: Viernes 29 y sábado 30 de mayo, a las 20:30 h. (Funciones adicionales: 5 y 6 de junio).

Viernes 29 y sábado 30 de mayo, a las 20:30 h. (Funciones adicionales: 5 y 6 de junio).

Dónde: Teatro del Viejo Concejo (9 de Julio 512, San Isidro).

Teatro del Viejo Concejo (9 de Julio 512, San Isidro).

Entrada: Bono contribución de $ 14.000 . Puede abonarse anticipadamente vía plataforma TESI o en boletería una hora antes del inicio.

Bono contribución de . Puede abonarse anticipadamente vía plataforma TESI o en boletería una hora antes del inicio.

Detalle: Obra ganadora del Premio Argentores 2025, escrita y dirigida por Liliana Tasso. Esta pieza de la Compañía Corporica es una versión libre y contemporánea de “A puertas cerradas” de Jean Paul Sartre. Integra cámaras en vivo, coreografías y recursos audiovisuales, explorando la identidad a través de la mirada ajena.



30 años del Exploratorio de Ciencias



Cuándo: Sábado 30 de mayo, de 16:30 a 20:30 h.

Sábado 30 de mayo, de 16:30 a 20:30 h.

Dónde: Roque Sáenz Peña 1400, San Isidro.

Roque Sáenz Peña 1400, San Isidro.

Detalle: Celebración del 30° aniversario de la institución. La propuesta incluye actividades para investigar y aprender a través del juego y la curiosidad. Actividad abierta a la comunidad. No se suspende por lluvia.



Pintaditas en Plaza Lourdes



Cuándo: Domingo 31 de mayo, de 14:30 a 16 h.

Domingo 31 de mayo, de 14:30 a 16 h.

Dónde: Plaza Lourdes (Haedo y Posadas, Beccar).

Plaza Lourdes (Haedo y Posadas, Beccar).

Detalle: Encuentro creativo al aire libre para disfrutar en familia y fomentar la expresión artística de los más chicos. Se suspende por lluvia.



Visita guiada en el Museo Beccar Varela



Cuándo: Domingo 31 de mayo, de 14 a 17 h.

Domingo 31 de mayo, de 14 a 17 h.

Dónde: Adrián Beccar Varela 774, San Isidro.

Adrián Beccar Varela 774, San Isidro.

Detalle: Recorrido especial para conocer la historia y el patrimonio cultural del distrito. No se suspende por lluvia.



Milonga al aire libre en Martínez