Marinucci y Andreotti presentaron la Diplomatura en Gestión de Tránsito y Seguridad Vial en la UNDelta

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, presentaron esta propuesta destinada a la profesionalización de agentes municipales. La iniciativa fortalece la formación y la concientización como herramientas clave para reducir la siniestralidad.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, encabezaron la apertura de la Diplomatura en Gestión de Tránsito y Seguridad Vial para Inspectores y Agentes Municipales en la Universidad Nacional del Delta (UNDelta). La iniciativa busca fortalecer la formación y la concientización como herramientas clave para reducir la siniestralidad vial, valorando el trabajo conjunto entre el Estado municipal, la Provincia y las instituciones educativas para promover una circulación más segura.

Del encuentro participaron la presidenta de la Fundación de la UNDelta y diputada nacional, Alicia Aparicio; la rectora de la institución, Silvia Farías; el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijoo; el director provincial Cristian Vázquez; funcionarios, concejales y autoridades académicas.

“Cuando se lanza una diplomatura no se está impulsando solamente una propuesta educativa. Lo que se está haciendo es cuidar vidas. La concientización es la herramienta que nos permite avanzar hacia el objetivo de reducir la siniestralidad vial”, afirmó Marinucci.

El titular de la cartera destacó que los siniestros viales son hechos evitables y que la prevención debe estar acompañada por un fuerte trabajo de formación ciudadana: “La siniestralidad se da por imprudencia o por negligencia. Por eso es tan importante la prevención, pero sobre todo la concientización de cada integrante de la comunidad”. En ese sentido, subrayó el rol de los participantes como multiplicadores: “No hay tecnología, cámaras o semáforos que puedan reemplazar la responsabilidad individual. El cambio de paradigma en la conducción se construye a partir de la conciencia de cada ciudadano”.

Por su parte, el intendente de Juan Andreotti destacó el valor de la formación: “La seguridad vial no depende solamente de la infraestructura o de los controles. También requiere de capacitación, conciencia y compromiso ciudadano. Por eso celebramos que esta diplomatura se desarrolle en nuestra Universidad Nacional del Delta, porque nos permite seguir formando agentes e inspectores que cumplen una tarea fundamental para cuidar a nuestros vecinos y vecinas”. Y añadió: “Estamos convencidos de que la educación y la capacitación son herramientas indispensables para transformar la realidad. Cuando el Estado, las universidades y los municipios trabajan de manera articulada, los resultados llegan de manera más rápida y efectiva. Cada inspector y cada agente que se forma incorpora conocimientos que luego se traducen en más prevención, más conciencia y más seguridad para toda la comunidad”.

Durante su exposición, Marinucci manifestó la voluntad del Ministerio de acompañar la expansión de esta propuesta: “Me comprometo desde el Ministerio a avanzar en la construcción de acuerdos y herramientas para que esta experiencia pueda replicarse en otros municipios. Todo lo que contribuya a prevenir siniestros y salvar vidas merece nuestro acompañamiento”.

Esta diplomatura forma parte de las políticas que impulsa el Ministerio de Transporte bonaerense para fortalecer la educación vial, profesionalizar a los actores involucrados en la gestión del tránsito y consolidar una cultura de mayor responsabilidad en el espacio público, mediante el trabajo conjunto entre municipios, universidades y organizaciones de la comunidad.