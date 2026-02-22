Tigre no pudo romper el cero y pagó caro el empate en Santiago

El Matador igualó como visitante ante Central Córdoba por la sexta fecha del Torneo Apertura. Aunque dominó la posesión, no logró convertir y cedió el liderazgo.

Tigre empató 0-0 como visitante frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la sexta fecha del Torneo Apertura, y dejó escapar el liderazgo de la Zona B, aunque continúa como uno de los pocos equipos invictos del certamen.

El encuentro se disputó en el Estadio Único Madre de Ciudades, donde el conjunto dirigido por Diego Dabove manejó durante varios pasajes la posesión de la pelota, pero careció de ideas y profundidad en los últimos metros. Ambos equipos mostraron limitaciones ofensivas en un desarrollo que tuvo escasas situaciones claras.

Independiente Rivadavia aprovechó y desplazó a Tigre

Con este resultado, el “Matador de Victoria” perdió el liderazgo de la Zona B, que quedó en manos de Independiente Rivadavia de Mendoza, tras su triunfo 3-2 frente a Independiente.

Más allá de resignar la punta, Tigre mantiene su condición de invicto en el campeonato, un dato positivo dentro de una jornada que dejó sabor amargo por la oportunidad desaprovechada.

Por su parte, Central Córdoba, dirigido por Lucas Pusineri, continúa sin encontrar regularidad en este inicio de torneo. El equipo santiagueño se ubica en el decimotercer puesto de la Zona A con cinco unidades.

Lo que viene para Tigre

En la próxima fecha, Tigre visitará a Barracas Central, mientras que Central Córdoba volverá a jugar en Santiago del Estero, donde recibirá a Talleres de Córdoba.

Síntesis del partido

Torneo Apertura – Interzonal – Fecha 6

Central Córdoba (SdE) 0 – 0 Tigre

Estadio: Único Madre de Ciudades

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Nicolás Ramírez

Central Córdoba (SdE)

Alan Aguerre; Facundo Mansilla, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga, Santiago Moyano; Alan Laprida, Matías Vera, Lucas González; Michael Santos y Marco Iacobellis.

DT: Lucas Pusineri.

Tigre

Felipe Zenobio; Federico Álvarez, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno; Santiago López, Bruno Leyes, Jalil Elías, Tiago Serrago; David Romero e Ignacio Russo.

DT: Diego Dabove.

Cambios en el segundo tiempo

14m. Martín Garay por Tiago Serrago (T); 26m. Horacio Tijanovich por Marco Iacobellis, Juan Pignani por Yuri Casermeiro y Juan Cardozo por Alan Laprida (CC); 30m. Joaquín Flores por Agustín Quiroga (CC); 35m. Gonzalo Piñeiro por Bruno Leyes y Alfio Oviedo por Ignacio Russo (T); 41m. Sebastián Medina por Valentín Moreno y Manuel Fernández por Santiago López (T); 46m. Fernando Martínez por Matías Vera (CC).