Los servicios públicos en el AMBA ya absorben el 15% del salario promedio tras un aumento acumulado del 919%

Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires necesita destinar $282.758 mensuales para cubrir luz, gas, agua y transporte. La canasta de servicios públicos aumentó 10,1% en junio y acumula un alza del 919% desde diciembre de 2023, muy por encima de la inflación del período.

Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires necesita destinar $282.758 mensuales para cubrir luz, gas, agua y transporte. La canasta de servicios públicos aumentó 10,1% en junio y acumula un alza del 919% desde diciembre de 2023, muy por encima de la inflación del período.

La canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a aumentar en junio y alcanzó un costo mensual de $282.758 para un hogar promedio sin subsidios, según el último Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet. La cifra representa una suba del 10,1% respecto de mayo y un incremento del 54% en comparación con junio de 2025.

El informe también revela que, desde diciembre de 2023, el costo de la canasta de servicios públicos acumula un aumento del 919%, frente al 236% que registró la inflación general en el mismo período.

El incremento de junio estuvo impulsado por dos factores: los ajustes tarifarios aplicados en todos los servicios y el mayor consumo de energía propio del invierno.

El rubro que más incidió en la suba mensual fue el gas natural. La factura promedio aumentó 23,4% respecto de mayo debido a la combinación de incrementos en los cargos fijo y variable, junto con el mayor consumo estacional por las bajas temperaturas.

En el caso de la energía eléctrica, el gasto de los hogares subió 14,8% en relación con mayo. La factura mensual de un usuario sin subsidios se ubicó en torno a los $60.640.

El transporte concentra el mayor gasto de los hogares

El transporte continúa siendo el componente de mayor peso dentro de la canasta de servicios públicos y representa alrededor del 40% del total. Durante junio registró un incremento del 5,7% mensual, mientras que el gasto promedio de un hogar alcanzó los $116.688.

Las líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires aumentaron 4,6%, mientras que las líneas interjurisdiccionales volvieron a subir 7,1%.

Por su parte, el agua potable fue el servicio que menos aumentó en junio. La factura registró una variación de apenas 0,2%.

Los servicios públicos absorben más ingresos de las familias

La incidencia de las tarifas sobre los ingresos de los hogares también se incrementó. De acuerdo con el informe del IIEP, la canasta de servicios públicos representa actualmente el 15% del salario promedio registrado estimado en $1.919.353.

En términos prácticos, un salario promedio permite cubrir 6,8 canastas de servicios públicos, mientras que hace un año alcanzaba para pagar ocho.

En la comparación interanual, el transporte lideró los aumentos con un alza del 75%, seguido por el agua (48%), la energía eléctrica (43%) y el gas natural (37%).

El Estado aún financia el 42% del costo real de los servicios

El reporte de la UBA-Conicet sostiene que los hogares del AMBA pagan, en promedio, tarifas que cubren el 58% del costo real de los servicios públicos, mientras que el Estado financia el 42% restante mediante distintos mecanismos de subsidios.

En cuanto al transporte, el informe señala que el costo técnico del boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires fue estimado en $2.014 por pasajero, frente a los $788 que efectivamente paga el usuario, una diferencia del 155%.

Por último, los subsidios totales a la energía y al transporte aumentaron 48% en términos nominales durante el último año, aunque todavía se ubican 60% por debajo de los niveles registrados en diciembre de 2023 y un 74% por debajo del pico alcanzado en junio de 2022.