La inflación registró una leve suba en octubre y alcanzó el 31,3% en los últimos 12 meses

La inflación alcanzó 2,3% en octubre, mostrando una leve aceleración respecto a septiembre, cuando fue de 2,1%. Con esta cifra, el índice de precios acumula un aumento del 31,3% en los últimos doce meses y 24,8% en lo que va del año, según informó el Ministerio de Economía.

El ministro Luis Caputo destacó que el país registró “dieciocho meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior” y subrayó que “esta variación interanual es la más baja desde julio de 2018”.

Caputo remarcó además que la inflación acumulada en los primeros diez meses del año es “la menor para este período desde 2017 (19,4%)” y que “la media móvil de seis meses de la inflación general continuó descendiendo y se ubicó en 1,88%, siendo la más baja desde enero de 2018”.

“El proceso de desinflación continuó a pesar de la caída en la demanda de dinero generada por la incertidumbre electoral y los intentos de la oposición de romper el ancla fiscal en los últimos meses”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda. Agregó que esta tendencia “refleja la solidez del programa económico y el éxito del orden fiscal y monetario en reducir el impacto de la volatilidad financiera sobre el poder adquisitivo de los argentinos”.

En cuanto a los rubros, Transporte lideró las subas del mes con 3,5%, seguido por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 2,8%. La división Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la de mayor incidencia en la mayoría de las regiones, excepto en Patagonia, donde predominó el aumento en servicios de vivienda.

Las divisiones de menor incremento fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.

Por categoría, los precios Estacionales aumentaron 2,8%, seguidos por los Regulados (2,6%) y el IPC núcleo (2,2%).

A nivel regional, Patagonia y el Gran Buenos Aires registraron las mayores alzas (2,4%), mientras que Cuyo y la Región Pampeana marcaron 2,1%. En el Noreste, la inflación fue de 2,2% y en el Noroeste, de 2,1%.

El informe refleja una tendencia ascendente en los últimos cinco meses, con variaciones del 1,5% en mayo, 1,6% en junio, 1,9% en julio y agosto, 2,1% en septiembre y 2,3% en octubre.

En tanto, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, que agrupa proyecciones de 42 consultoras y entidades financieras, estimó que la inflación cerraría octubre en 2,2%, cifra cercana a la oficial. Para noviembre y diciembre, prevén una leve baja, con proyecciones del 1,9% y 2% respectivamente. Según esas estimaciones, la inflación interanual podría cerrar 2025 en torno al 29,6%.