Instalan dispositivos para controlar mosquitos en barrios de Tigre

La investigación es realizada por especialistas de la Universidad de San Martín junto al Municipio y busca evaluar la eficacia de un producto para disminuir la población de mosquitos.

Investigadores del grupo de Ecología de Enfermedades Transmitidas por Vectores de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) instalaron dispositivos para el control de mosquitos en distintos barrios de Tigre, en el marco de un estudio que busca evaluar métodos para reducir la población de estos insectos.

La iniciativa se desarrolla en conjunto con la Secretaría de Salud del Municipio de Tigre y alcanza a tres localidades del distrito: Benavídez, General Pacheco y Don Torcuato.

Cómo funcionan los dispositivos

Los equipos instalados contienen un producto inocuo para la salud humana, animal y el ambiente, aunque las autoridades aclararon que no es apto para consumo.

Los dispositivos fueron colocados dos por cuadra dentro de un radio de siete manzanas, lo que permitirá evaluar el efecto conjunto del sistema sobre la población de mosquitos en la zona.

Según explicaron los investigadores, la acción del producto no es individual, sino que funciona en conjunto con el resto de los dispositivos instalados en el área de estudio.

Pedido a los vecinos

Desde el equipo de investigación solicitaron a los vecinos no manipular ni retirar los dispositivos, ya que forman parte de un estudio científico destinado a medir su efectividad.

El proyecto permanecerá activo hasta mayo, cuando finalice el período de mayor abundancia de mosquitos.

En ese momento, los investigadores retirarán los dispositivos instalados en los distintos barrios del distrito.

Las autoridades agradecieron la colaboración de los vecinos y vecinas, ya que su participación es clave para el desarrollo del estudio.