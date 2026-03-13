edición 8060 - visitas hoy 565

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Información General

Sabsay: “La reforma laboral puede generar más juicios en lugar de menos”

Daniel Sabsay cuestionó la reforma laboral
El constitucionalista sostuvo que algunas disposiciones del proyecto podrían vulnerar los principios de progresividad y no regresividad de los derechos laborales.

El constitucionalista Daniel Sabsay advirtió en una nota con Daniel Burone Risso que algunos aspectos de la reforma laboral que se discute en el país podrían presentar problemas de constitucionalidad, especialmente en relación con los principios de progresividad y no regresividad de los derechos laborales.


Según explicó, cada vez que se modifican normas vinculadas a derechos adquiridos deben respetarse esos principios fundamentales del derecho constitucional.


“Toda vez que se hace alguna modificación en materia de derechos rigen dos principios fundamentales: el de progresividad y el de no regresividad”, señaló.



Derechos que no pueden retroceder


El especialista explicó que estos principios establecen que una vez alcanzado un determinado nivel de protección de un derecho, no puede retrocederse por debajo de ese piso.


“Cuando se alcanza un grado de protección de un derecho, lo que se puede es ir más arriba, progresar. Lo que no se puede es ir más abajo, regresar”, afirmó.


En ese sentido, planteó que algunas disposiciones vinculadas con la jornada laboral de ocho horas podrían entrar en conflicto con ese criterio jurídico.


“La jornada de ocho horas es algo fundamental en materia de derecho laboral. Es un derecho adquirido a través de los años”, sostuvo.


Riesgo de más litigios


Sabsay también advirtió que algunas modificaciones podrían generar un efecto contrario al buscado por el Gobierno, especialmente en relación con la litigiosidad laboral.


“Yo estoy en contra de la industria del juicio, pero dada todas estas inconstitucionalidades se van a multiplicar los juicios lejos de disminuir”, señaló.


Desigualdad en la negociación laboral


El constitucionalista también cuestionó la posibilidad de acuerdos individuales para extender la jornada laboral.


“Si se vuelve para atrás, ¿qué va a poder negociar el operario? ¿Va a tener que aceptar?”, planteó.


En ese contexto, sostuvo que el derecho laboral nació precisamente para equilibrar la relación entre empleadores y trabajadores, por lo que retroceder en ese marco podría resultar problemático desde el punto de vista jurídico.

Últimas Noticias

Conflicto en FATE: la empresa faltó a la audiencia en Tigre y el gremio pide la “ocupación temporal” de la planta
Conflicto en FATE: la empresa faltó a la audiencia en Tigre y el gremio pide la “ocupación temporal” de la planta
El litro de nafta llegó a $2.000: ¿Por qué aumentó un 19% este mes?
El litro de nafta llegó a $2.000: ¿Por qué aumentó un 19% este mes?
Créditos ANSES 2026: Cómo es el proyecto para entregar préstamos de hasta $1.500.000
Créditos ANSES 2026: Cómo es el proyecto para entregar préstamos de hasta $1.500.000
Vicente López: inhabilitaron al conductor del BMW que provocó un choque en el playón de Tecnópolis
Vicente López: inhabilitaron al conductor del BMW que provocó un choque en el playón de Tecnópolis
Tigre: Más de 1.100 alumnos de escuelas técnicas ya recibieron sus kits de dibujo
Tigre: Más de 1.100 alumnos de escuelas técnicas ya recibieron sus kits de dibujo
A 50 años del golpe militar: Tigre rindió homenaje a las víctimas con una placa en el Palacio Municipal
A 50 años del golpe militar: Tigre rindió homenaje a las víctimas con una placa en el Palacio Municipal