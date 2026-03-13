Sabsay: “La reforma laboral puede generar más juicios en lugar de menos”

El constitucionalista sostuvo que algunas disposiciones del proyecto podrían vulnerar los principios de progresividad y no regresividad de los derechos laborales.

El constitucionalista Daniel Sabsay advirtió en una nota con Daniel Burone Risso que algunos aspectos de la reforma laboral que se discute en el país podrían presentar problemas de constitucionalidad, especialmente en relación con los principios de progresividad y no regresividad de los derechos laborales.

Según explicó, cada vez que se modifican normas vinculadas a derechos adquiridos deben respetarse esos principios fundamentales del derecho constitucional.

“Toda vez que se hace alguna modificación en materia de derechos rigen dos principios fundamentales: el de progresividad y el de no regresividad”, señaló.

Derechos que no pueden retroceder

El especialista explicó que estos principios establecen que una vez alcanzado un determinado nivel de protección de un derecho, no puede retrocederse por debajo de ese piso.

“Cuando se alcanza un grado de protección de un derecho, lo que se puede es ir más arriba, progresar. Lo que no se puede es ir más abajo, regresar”, afirmó.

En ese sentido, planteó que algunas disposiciones vinculadas con la jornada laboral de ocho horas podrían entrar en conflicto con ese criterio jurídico.

“La jornada de ocho horas es algo fundamental en materia de derecho laboral. Es un derecho adquirido a través de los años”, sostuvo.

Riesgo de más litigios

Sabsay también advirtió que algunas modificaciones podrían generar un efecto contrario al buscado por el Gobierno, especialmente en relación con la litigiosidad laboral.

“Yo estoy en contra de la industria del juicio, pero dada todas estas inconstitucionalidades se van a multiplicar los juicios lejos de disminuir”, señaló.

Desigualdad en la negociación laboral

El constitucionalista también cuestionó la posibilidad de acuerdos individuales para extender la jornada laboral.

“Si se vuelve para atrás, ¿qué va a poder negociar el operario? ¿Va a tener que aceptar?”, planteó.

En ese contexto, sostuvo que el derecho laboral nació precisamente para equilibrar la relación entre empleadores y trabajadores, por lo que retroceder en ese marco podría resultar problemático desde el punto de vista jurídico.