Un policía mató a un motochorro de 16 años que intentó robarle la moto en José C. Paz

El agente regresaba de trabajar cuando fue interceptado por cuatro delincuentes armados que se movilizaban en dos motos. Disparó para defenderse y uno de los asaltantes murió.

Un oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires mató a un adolescente de 16 años que, junto a tres cómplices, intentó asaltarlo para robarle la moto en la localidad bonaerense de José C. Paz.

El hecho ocurrió el martes cerca de las 23.30 en la intersección de Carmen Puch y Luis María Drago, cuando el agente regresaba de trabajar.

Según las primeras reconstrucciones del caso, el policía, de 39 años, volvía de cumplir tareas de vigilancia en una cancha de la zona norte del conurbano y circulaba con parte de su uniforme puesto.

En ese momento fue interceptado por cuatro delincuentes armados que se movilizaban en dos motos.

Uno de los asaltantes, que iba como acompañante, descendió del vehículo y lo amenazó con un arma de fuego para exigirle la motocicleta.

Ante la amenaza, el agente extrajo su arma reglamentaria, una Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros, y efectuó tres disparos.

Uno de los proyectiles impactó en el adolescente, quien pese a la herida logró subir nuevamente a la moto junto a sus cómplices para intentar escapar.

La huida duró pocos metros. El menor perdió el control de la moto y cayó tras chocar contra un Volkswagen Gol Trend, conducido por un hombre de 44 años.

Tras el impacto, los otros tres delincuentes abandonaron al herido y escaparon del lugar.

Cuando llegó personal del Comando Patrulla, constató que el adolescente ya no tenía signos vitales.

En la escena los investigadores secuestraron una pistola Bersa calibre .22 largo con la numeración limada, que estaba en poder del joven fallecido.

La investigación judicial

La causa quedó en manos de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial San Martín, a cargo del fiscal Mateo Guidoni.

Según fuentes judiciales, ya se realizó la autopsia al cuerpo del adolescente, aunque los resultados todavía no fueron difundidos.

Además, se secuestraron proyectiles en la escena, se tomó declaración a un testigo presencial y los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el episodio.

Hasta el momento, no se adoptó ninguna medida judicial contra el policía que efectuó los disparos.