La Justicia española absolvió a Shakira y le devolverá 60 millones de euros

La Audiencia Nacional falló a favor de la cantante colombiana al comprobar que no residió en el país el tiempo suficiente para pagar impuestos ese año. La artista emitió un durísimo comunicado donde acusó al sistema de presuponer su culpabilidad.

La Justicia de España absolvió a Shakira en la causa penal que se le seguía por presunto fraude fiscal en el año 2011. La resolución judicial no solo limpia el nombre de la artista colombiana, sino que además ordena a la Hacienda de ese país la devolución inmediata de €60 millones de euros que la cantante ya había pagado durante el proceso.

El fallo de la Audiencia Nacional determinó de manera concluyente que no existen pruebas que demuestren que la intérprete haya residido en el territorio español el tiempo mínimo exigido por la ley para ser considerada contribuyente durante ese período.

En los fundamentos de la sentencia, los magistrados indicaron que la propia administración del Estado reconoció que la cantante permaneció un máximo de 163 días en el país durante 2011, una cifra que se ubica por debajo del límite legal que obliga a tributar. Los jueces valoraron también que, en ese momento, la artista no tenía un vínculo conyugal establecido en España, no tenía hijos residiendo allí y concentraba el grueso de su actividad económica en el exterior.

Tras conocerse la decisión judicial, la cantante difundió un extenso y crítico descargo a través del diario El País, donde repasó el costo personal de los ocho años que duró la investigación. “Las cosas se han puesto finalmente en su sitio. Soporté un señalamiento público brutal, con campañas orquestadas para destruir la reputación”, manifestó.

La cantante reveló el impacto emocional del proceso legal, asegurando que pasó noches enteras sin dormir y que la situación afectó de forma directa su salud y el bienestar de su entorno familiar. En ese sentido, apuntó contra las autoridades recaudadoras por considerarla culpable antes de que pudiera defenderse.

“Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente porque no era cierto. Se filtró, distorsionó y amplificó cada paso del proceso. Se usó mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes”, denunció la intérprete.

Este expediente por el año 2011 corría de forma independiente al conflicto central que la artista cerró a finales de 2023. En aquella oportunidad, la cantante había aceptado un acuerdo económico con la fiscalía por la presunta evasión de impuestos entre los años 2012 y 2014, abonando una multa millonaria para dar por cerrado el litigio penal y evitar una posible pena de prisión.

Sobre el cierre de su descargo, la artista expresó su deseo de que este nuevo fallo judicial marque un quiebre en los procedimientos del organismo fiscal. “Espero que siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad”, concluyó.