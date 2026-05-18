Intento de robo en Carapachay: detuvieron a cinco sospechosos tras un operativo cerrojo

El hecho ocurrió en la intersección de Guido Spano y Mendoza. Los operadores del centro ESCUDO detectaron la maniobra y coordinaron un despliegue con la Patrulla Municipal, la Policía, Bomberos y el SAME.

Un intento de robo en Carapachay terminó con cinco jóvenes menores de edad aprehendidos luego de un exhaustivo seguimiento a través de las cámaras de seguridad de Vicente López. El episodio delictivo se frustró a partir de las alertas en tiempo real emitidas por el centro de monitoreo local.

Las capturas y el procedimiento posterior se desencadenaron en las inmediaciones de las calles Guido Spano y Mendoza, en la zona norte del conurbano bonaerense. De acuerdo con lo informado por fuentes del Municipio de Vicente López, el despliegue requirió de una intervención conjunta de diversas fuerzas de seguridad y de asistencia médica.

La secuencia comenzó cuando los operadores de ESCUDO, la central de seguridad municipal, detectaron el comportamiento sospechoso de cinco personas que circulaban a bordo de bicicletas. Según el registro fílmico, los integrantes del grupo observaban con insistencia los accesos de una vivienda de la cuadra.

La sospecha de los agentes se confirmó cuando dos de los involucrados descendieron de los rodados y tocaron el timbre del inmueble con el presunto objetivo de verificar la presencia de moradores. Acto seguido, los mismos sospechosos procedieron a trepar el ingreso de la propiedad, mientras el resto de la banda permanecía en la vía pública realizando funciones de vigilancia, maniobra conocida popularmente como “hacer de campana”.

Ante la intrusión flagrante, desde el centro de monitoreo se emitió una alerta inmediata a los móviles que recorrían la cuadrícula. Al percatarse de la llegada de la Patrulla Municipal, el grupo intentó dispersarse a pie y en sus rodados por distintas arterias del barrio, lo que dio inicio a un operativo cerrojo en el perímetro.

Durante las tareas de rastrillaje e inspección en las fincas linderas, los efectivos policiales localizaron a uno de los investigados oculto en una vivienda vecina. En paralelo, otro de los jóvenes debió ser interceptado en el techo de un quincho tras sufrir una fuerte caída en medio de la fuga.

Debido a que el sospechoso presentaba una posible fractura en una de sus piernas que le impedía movilizarse por sus propios medios, se solicitó la presencia del personal de Bomberos para realizar las maniobras de descenso seguro. Posteriormente, una ambulancia del SAME trasladó al menor herido hacia el Hospital Houssay bajo custodia.

El operativo culminó con la aprehensión de los cinco implicados, todos menores de edad, y el secuestro de las bicicletas utilizadas para el traslado. Asimismo, las autoridades informaron el hallazgo de una mochila que contenía pertenencias de la víctima, la cual habría sido descartada por los asaltantes en el fondo de una propiedad contigua durante la huida. En el lugar también trabajaron peritos de la Policía Científica.

Operativo policial en Vicente López