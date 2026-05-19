Persecución y choque en cadena en una estación de servicio de General Paz y Constituyentes

Un joven de 24 años que manejaba alcoholizado y sin registro embistió a un vehículo estacionado frente a la cancha de Platense. El dueño del rodado lo persiguió en una camioneta hasta una estación de servicio, donde se registró un fuerte impacto múltiple.

Una madrugada de extrema tensión se vivió sobre la avenida General Paz cuando un incidente vial derivó en una persecución automovilística a lo largo de unas 20 cuadras y culminó con un violento choque en cadena dentro del playón de una estación de servicio. El episodio, que involucró a cuatro vehículos, estuvo protagonizado por un automovilista que conducía bajo los efectos del alcohol, carecía de licencia de conducir y no poseía seguro automotor obligatorio.

El hecho se inició en las primeras horas del martes frente al estadio del club Platense. En ese lugar se encontraba estacionada una camioneta Mercedes-Benz, cuyo propietario pernoctaba en una vivienda cercana. Según reportaron las crónicas del caso, un automóvil Ford Focus de color blanco embistió la parte trasera de la camioneta estacionada, lo que despertó de inmediato a su dueño debido al fuerte impacto acústico de la colisión.

Según el relato televisivo, al asomarse para evaluar lo ocurrido, el propietario de la camioneta afectada constató que el conductor del auto blanco iniciaba una fuga sin descender a aportar sus datos. Ante esta situación, el damnificado abordó otro vehículo de su propiedad, una camioneta de gran porte marca Dodge Ram, y comenzó un seguimiento del automóvil infractor por la avenida General Paz con sentido de circulación hacia el Riachuelo.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, durante el trayecto de la persecución se habrían producido roces y un impacto en la parte trasera del rodado menor. Al llegar a la altura de la avenida Constituyentes, el conductor del automóvil intentó evadir el acoso de la camioneta ingresando de manera abrupta al playón de una estación de servicio de la firma Shell.

En ese momento, debido a la velocidad de la maniobra, el automovilista perdió el control de la unidad e impactó en cadena contra otros dos vehículos de la misma marca y modelo que se encontraban estacionados en el predio, correspondientes a empleados del establecimiento comercial. Uno de los vehículos dañados es de color gris y el restante de tonalidad bordó.

Tras detenerse la marcha de los rodados por el impacto, el conductor de 24 años descendió del vehículo e intentó refugiarse en el sector del comercio gastronómico denominado Select. En ese sector fue alcanzado por el conductor de la camioneta Dodge Ram, con quien mantuvo un altercado físico y un forcejeo que culminó cuando el joven herido cayó desvanecido en el suelo.

Efectivos policiales y personal de la estación de servicio intervinieron de forma inmediata para separar a las partes. Minutos después, arribó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que procedió al traslado del joven de 24 años hacia el Hospital Pirovano con un diagnóstico inicial de politraumatismos varios.

Posteriormente se constató que el automóvil utilizado por el imputado pertenecía a su pareja y que el rodado registraba tres infracciones previas durante el transcurso del año 2026 asociadas a la evasión del pago de peajes en la autopista Perito Moreno. Por su parte, el conductor de la camioneta Dodge Ram se retiró del lugar una vez que arribaron los móviles policiales y tras mantener un diálogo breve con el personal actuante. Pese a la magnitud de los impactos en cercanías de las islas de expendio de combustible, la estación continuó prestando servicios y el tránsito en la zona no sufrió interrupciones.