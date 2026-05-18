Conflicto de la línea 707: el Municipio de San Isidro anunció avances en la implementación de nuevos recorridos

Tras una reunión técnica con el Ministerio de Transporte bonaerense, el Municipio informó que se encuentran en la etapa final de definición de los trayectos que reemplazarán a las líneas que dejaron de funcionar.

El Municipio de San Isidro informó esta noche que avanza en la implementación de nuevos recorridos para reemplazar a las líneas 707, 333, 407 y 437, luego de una reunión técnica realizada con autoridades del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

Según indicaron desde la gestión local, durante el encuentro se terminaron de definir los “ajustes finales” vinculados a los trayectos que buscarán cubrir el servicio dejado por la empresa MOGSM, cuya caída definitiva dejó sin funcionamiento a varias líneas de colectivos que circulaban por el distrito.

El conflicto venía desarrollándose desde hace meses, en medio de problemas operativos, embargos judiciales y el la posible pérdida de 427 empleos. La situación afectó a usuarios de distintos barrios que dependían de esos servicios para trasladarse dentro y fuera del partido.

De acuerdo a lo informado por la Municipalidad, la puesta en marcha de los nuevos recorridos podría concretarse en los próximos días. “Una vez confirmados, vamos a brindar toda la información correspondiente”, señalaron desde el gobierno local mediante un comuniucado difundido en redes.

Mientras avanzan las definiciones, todavía resta conocer qué empresas operarán los nuevos servicios y cómo quedarán establecidos los recorridos finales en las zonas afectadas por la suspensión de las líneas.