Choque fatal en Panamericana y Ruta 197: un camión atropelló y mató a un motociclista

La víctima, de 70 años, se habría detenido en el carril lento de la autopista y fue embestida por un camión que no logró frenar. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 30.

Un motociclista de 70 años murió este viernes por la mañana tras ser embestido por un camión en la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 30, en el cruce con Ruta 197, mano hacia el norte.

Según los primeros reportes, el hombre se habría detenido sobre el carril lento de la autopista cuando fue impactado por un camión que circulaba por la misma traza y no logró frenar a tiempo.

La víctima murió en el lugar

Tras el impacto, el motociclista falleció en el acto, según confirmó el personal del SAME, que acudió al lugar del accidente.

La víctima fue identificada a partir de la documentación que llevaba consigo, mientras que las autoridades comenzaron a analizar las circunstancias que derivaron en el choque.

Investigación del accidente

Fuentes del operativo indicaron que se revisan las imágenes de un domo de seguridad ubicado en la zona para determinar por qué el motociclista se encontraba detenido en plena traza de la autopista.

Mientras se realizan las pericias, permanecen obstruidos el carril lento, el carril central y la rama de ingreso en sentido hacia la provincia.

En el lugar trabajaban personal policial, servicios de emergencia y peritos de Policía Científica, que debían realizar las tareas correspondientes antes de retirar los vehículos involucrados.