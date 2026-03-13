El Gobierno dio de baja más de 160 obras sociales y prepagas sin actividad

La Superintendencia de Servicios de Salud desvinculó diez nuevas empresas del sistema y avanza con un proceso de depuración del registro de prestadores iniciado en 2024.

El Gobierno nacional avanza con un proceso de depuración del registro de entidades del sistema de salud y ya dio de baja a más de 162 obras sociales y empresas de medicina prepaga que no registraban actividad.

La medida fue dispuesta por la Superintendencia de Servicios de Salud y forma parte de una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, orientadas a regular el funcionamiento del sector y garantizar que solo operen entidades que cumplan con los requisitos legales.

En la última resolución, el organismo decidió desvincular a diez nuevas empresas del sistema y, al mismo tiempo, inscribir a la Obra Social de Comisarios Navales en el registro oficial de entidades de medicina prepaga.

Depuración del registro

La medida se formalizó a través de la Resolución 446/2026, firmada por Silvia Noemí Viazzi, secretaria general del organismo.

Según se indicó, el objetivo del proceso es fortalecer la transparencia del sistema y garantizar la competencia entre prestadores que efectivamente brinden servicios de salud.

Desde el Gobierno explicaron que las auditorías detectaron “agentes fantasmas, inscriptos en el registro pero sin afiliados, sin actividad y sin documentación respaldatoria”.

Reapertura del registro

La normativa también se vincula con la reactivación del sistema de inscripciones, que había sido suspendido en 2020 durante la emergencia sanitaria.

El nuevo esquema exige que las entidades interesadas en ingresar al sistema presenten documentación completa y cumplan con requisitos administrativos y operativos para garantizar su funcionamiento.

Empresas dadas de baja en la última resolución



Círculo Médico de San Luis



Círculo Médico de Bragado



Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A.



Protección Médica SRL



ECSA Salud



Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales de la República Argentina



And the Yellow Too S.A.



Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario



Asociación Española de Socorros Mutuos – Villa Constitución



Mutual Odontológica Argentina



Estas exclusiones se suman a otras bajas registradas desde el inicio de la gestión de Javier Milei, que ya superan las 162 entidades fuera del registro oficial.