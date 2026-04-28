Impacto en redes por un bólido que iluminó el cielo del Río de la Plata

El fenómeno fue visible en el AMBA y Uruguay, generó miles de registros y despertó interés científico por su intensidad y color.

Un bólido en Argentina y Uruguay sorprendió durante la noche a miles de personas, cuando una intensa bola de fuego cruzó el cielo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Montevideo y zonas cercanas al Río de la Plata.

El fenómeno, visible durante pocos segundos, generó un fuerte impacto en redes sociales, donde se multiplicaron los registros captados por cámaras de seguridad, teléfonos móviles y observadores ocasionales.

Un bólido iluminó el cielo del AMBA y Uruguay

Según los reportes, el evento ocurrió alrededor de las 23:30, cuando una luz verdosa intensa atravesó el firmamento y logró destacarse incluso en zonas urbanas con alta contaminación lumínica.

Los testimonios coinciden en la descripción de una “bola de fuego” que recorrió el cielo de un extremo a otro antes de desvanecerse en cuestión de segundos.

Uno de los relatos difundidos en redes sociales describió: “en pleno cielo del AMBA (…) presenciamos un bólido. Segundos duró. (…) ingresa a gran velocidad y sufre el embate de la atmósfera, que lo quema”.

El impacto fue inmediato. Videos y publicaciones se replicaron rápidamente, convirtiendo al episodio en tendencia en plataformas digitales.

Las grabaciones permitieron identificar que el objeto fue captado alrededor de las 22:51, mostrando cómo la luz se intensificaba durante su trayecto, una característica típica de este tipo de fenómenos.

Por qué el bólido era de color verde



Hierro: tonalidad amarilla

tonalidad amarilla

Calcio: color violeta

color violeta

Sodio: color anaranjado

color anaranjado

Magnesio: color verde



En este caso, la tonalidad sugiere una alta presencia de magnesio en el meteoroide.

Qué es un bólido y cómo se produce

Un bólido es un tipo de meteoro que ingresa a la atmósfera terrestre a gran velocidad, generalmente superior a los 40.000 km/h, generando un intenso brillo debido a la fricción con el aire.

Diferencias entre meteoroide, meteoro y meteorito



Meteoroide: fragmento de roca en el espacio

fragmento de roca en el espacio

Meteoro: fenómeno luminoso al ingresar a la atmósfera

fenómeno luminoso al ingresar a la atmósfera

Meteorito: resto que logra llegar a la superficie



La atmósfera como escudo natural

La atmósfera terrestre cumple un rol clave al actuar como barrera protectora frente a estos objetos.

La fricción genera un calentamiento extremo que provoca la desintegración de la mayoría de los bólidos antes de que alcancen el suelo.

En este caso, no se reportaron daños ni caída de restos en zonas urbanas.

La gran cantidad de registros permitió a especialistas analizar la trayectoria y estimar características del fenómeno.

El evento también impulsó el interés por la astronomía y la observación del cielo, destacando el rol de la participación ciudadana en la recopilación de datos.

Un fenómeno poco frecuente en áreas urbanas

Si bien la caída de bólidos es relativamente común, rara vez se observa con tanta claridad en regiones densamente pobladas.

La visibilidad del evento en el AMBA y Uruguay, junto con la viralización de los registros, permitió una reconstrucción detallada del episodio y reforzó el interés por los fenómenos astronómicos.