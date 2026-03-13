Vicente López: Rescataron un pingüino rey que apareció en la costa del Río de la Plata

El animal fue hallado debilitado en la costa de Vicente López y trasladado al centro de recuperación de fauna de Fundación Temaikèn en Escobar.

Un pingüino rey fue rescatado en la costa del Río de la Plata, en el partido bonaerense de Vicente López, luego de ser encontrado debilitado durante el fin de semana.

El operativo fue realizado por personal de Defensa Civil, que intervino tras el hallazgo del ave marina en la ribera. Posteriormente, el animal fue trasladado al Centro de Recuperación de Especies de Fundación Temaikèn, en la localidad de Belén de Escobar, donde quedó bajo cuidado de especialistas.

Un hallazgo poco frecuente

La presencia de un pingüino rey (Aptenodytes patagonicus) en la costa bonaerense fue considerada inusual por las autoridades, ya que esta especie habita principalmente en islas subantárticas del hemisferio sur, como Georgia del Sur, las Islas Malvinas y el extremo austral de Sudamérica.

Según indicaron especialistas, el ejemplar fue encontrado débil, lo que podría estar relacionado con su proceso de mudanza de plumaje, una etapa en la que los pingüinos suelen permanecer en tierra y pueden quedar expuestos a las corrientes marinas.

Traslado a un centro de recuperación

Tras el rescate, el animal fue trasladado a Fundación Temaikèn, donde ingresó al Centro de Recuperación de Especies.

En ese espacio, veterinarios y especialistas realizan evaluaciones para determinar su estado de salud y diseñar un plan de atención que permita su recuperación.

Antecedentes en la costa bonaerense

Aunque no es habitual, en algunas ocasiones pingüinos rey pueden aparecer en latitudes más al norte de su hábitat natural.

Un antecedente cercano ocurrió en abril de 2025, cuando un ejemplar que había sido encontrado meses antes en Pinamar fue rehabilitado durante seis meses en Fundación Mundo Marino y luego liberado nuevamente en su entorno natural.

El reciente rescate en Vicente López se suma a otros casos en los que organizaciones de rescate y conservación intervienen para asistir a animales marinos que aparecen lejos de sus zonas habituales.